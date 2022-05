Upravno sodišče je namreč v primeru Bežigrajskega športnega parka odpravilo odločbo okoljskega ministrstva, s katero je slednje marca lani zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja, ker da investicija poslovneža Jožeta Pečečnika ni skladna s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Družba Bežigrajski športni park, v kateri sta poleg Pečečnikove družbe Elektronček družbenika še Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije je zavrnilno odločbo okoljskega ministrstva izpodbijalo na upravnem sodišču.

Okoljsko ministrstvo gradbenega dovoljenja ni izdalo, ker je sledilo negativnemu mnenju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zavod je sicer projektu sprva dal zeleno luč, a je potem ko je ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija razveljavilo pozitivno mnenje, izdalo novo - negativno mnenje. »Po pregledu celotne dokumentacije ministrstvo za kulturo ugotavlja, da projekt Bežigrajski športni park načrtuje takšno vrsto posegov v Plečnikovo dediščino, za katere nikakor ni mogoče potrditi, da so prilagojeni vrednotam spomenika in varstvenemu režimo, ki jih varuje,« je takrat ugotavljalo kulturno ministrstvo.

Janković bo šel zaradi križevniške cerkve na sodišče

Ljubljanski župan Zoran Janković je zadovoljen z odločitvijo upravnega sodišča in pričakuje, da bo ministrstvo za okolje in prostor v vnovičnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje. Kritičen je bil do Simonitija, ki ga je ponovno označil za najslabšega ministra v tej vladi.

Janković je še razkril, da je Simoniti podpisal sklep, s katero je križevniško cerkev na Trgu francoske revolucije v naravi vrnil denacionalizacijskem upravičencu križevnišemu redu. Ljubljanski župan je poudaril, da naj bi Simoniti sklep podpisal dan po parlamentarnih volitvah, ki jih je ministrova stranka SDS izgubila, in sicer da je to storil ob natanko 8. uri in 38 minut. »Jasno je, da bomo šli na sodišče,« je Janković napovedal, kako bo ukrepala občina.

Ministrstvo v tem denacionalizacijskem postopku odloča že skoraj tri desetletja. V preteklosti je ministrstvo že trikrat odločilo, da se cerkev vrne v naravi, a je upravno sodišče po pritožbah te odločbe vsakič odpravilo in zadevo ministrstvu vrnilo v ponovno odločanje. Enkrat pa je bila odločitev ministrstva takšna, da je denacionalizacijski upravičenec upravičen le do odškodnine v obveznicah slovenske odškodninske družbe, a je po pritožbi tudi ta odločitev padla na upravnem sodišču.