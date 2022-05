Vrednost industrijske proizvodnje višja

Vrednost industrijske proizvodnje je bila marca 3,9 odstotka višja kot mesec prej. V dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro se je dvignila za 21,2 odstotka, v predelovalnih dejavnostih za 2,2 odstotka in v rudarstvu za 1,5 odstotka, navaja statistični urad. Višja sta bila tudi prihodek od prodaje v industriji in vrednost zalog.