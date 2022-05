Pobegnila sta 29. aprila, ko je pomočnica direktorja zapora v okrožju Lauderdale v Alabami sodelavcem povedala, da pelje zapornika na pregled duševnega zdravja v sodno palačo. Namesto na sodišče sta ušla, najprej v Tennessee, od tam pa preko Kentuckyja v Indiano, kjer so ju ujeli.

Casey White se je policistom predal, paznica Vicky White pa se je ustrelila. Čeprav imata enak priimek, nista v sorodu.

Casey White je bil že zaprt, saj je služil 75-letno zaporno kazen za poskus umora in druge zločine. Čakal je še na sojenje zaradi umora 58-letne ženske med vlomom v njeno hišo leta 2015.

Preiskava o odnosu med pomočnico direktorja zapora in zapornikom še traja, doslej je odkrila, da sta imela poseben odnos. Drugi zaporniki so opazili, da je z njim lepše ravnala kot z drugimi in sumili so, da imata ljubezensko razmerje.