V San Franciscu se je tokrat Stephen Curry izkazal v ključnih trenutkih dvoboja. Curry je v zadnjih 45,7 sekunde tekme na poti do 32 točk zadel osem prostih metov ter bojevnike po preobratu v zadnji četrtini popeljal do pomembne zmage nad grizliji, s katero so povedli s 3:1 in so le še eno zmago oddaljeni od finala zahodne konference. Prvega za ekipo po letu 2019.

Curry je med soigralce razdelil še osem podaj in zbral pet skokov, potem ko so bojevniki brez trenerja Steva Kerra, ki je bil manj kot dve uri pred uvodnim žvižgom pozitiven na novi koronavirus, zrežirali preobrat.

Curry je izenačil tekmo na 90. točki in ekipo po dveh prostih metih popeljal v sploh prvo vodstvo na tekmi pri 94:93.

Pri Memphisu so močno pogrešali prvega zvezdnika Jaja Moranta, ki je poškodovan. Jaren Jackson mlajši je zbral 21 točk, Tyus Jones 19, šest skokov in pet podaj, Dillon Brooks, ki se je vrnil po tekmi suspenza, pa je 53 sekund pred koncem zgrešil trojko in končal pri 12 točkah.

Za zdaj še ni znano, ali bo Morant v ekipi za peto, morda že odločilno tekmo v Memphisu.

Na vzhodu so Boston Celtics na krilih Ala Horforda, ki je dosegel 30 točk, kar je zanj strelski rekord končnice, v gosteh premagali Milwaukee Bucks in izenačili dvoboj na štiri zmage na 2:2. Ko se je že zdelo, da bodo branilci naslova v polfinalu vzhodne konference povedli s 3:1 v zmagah, potem ko so si v tretji četrtini nabrali prednost 11 točk, je na sceno stopil Horford.

V zadnji četrtini je Horford dosegel 16 točk, Boston je nadigral Milwaukee s 43:28 in poravnal razmerje moči pred peto tekmo, ki bo v sredo spet v Bostonu.

Jayson Tatum je k zmagi Bostona dodal 30 točk, Jaylen Brown in Marcus Smart pa sta oba končala z 18 točkami. Derrick White je s klopi dodal 11 točk.

»Bili smo potisnjeni na rob. Morali smo odgovoriti z vsem, kar imamo. Nismo odnehali. Rinili smo naprej in obrestovalo se nam je,« je dejal 35-letni Horford.

»Končnica je težka. Moraš mleti in mleti in mleti. Res so nas stisnili v kot in enostavno morali smo najti pot do zmage,« je dodal prvi zvezdnik tekme.

Prvi strelec domače ekipe je bil Giannis Antetokounmpo s 34 točkami, ki jim je dodal še 18 skokov in pet podaj, Brook Lopez je zbral 17 točk.