Biden je pred podpisom zakona ruskega predsednika Vladimirja Putina posredno primerjal z nacističnim voditeljem Nemčije Adolfom Hitlerjem, ko je dejal, da Putinova vojna znova prinaša namerno uničenje Evrope. Bidnov program bo pomagal Ukrajini in evropskim zaveznikom z dodatnimi milijardami dolarjev sredstev za boj proti Rusiji.

Demokrati za začetek pripravljajo 40 milijard dolarjev vojaške in humanitarne pomoči, Biden pa je zaprosil le za 33 milijard. Bidnov ukrep je odgovor ZDA na Putinovo proslavljanje zmage nad nacizmom v ponedeljek.

Biden je dejal, da je bila dosedanja ameriška pomoč ključna za uspehe Ukrajine v boju proti Rusiji. Pozval je kongres, naj ukrepa takoj, ker se mudi in si ne morejo privoščiti čakanja.

Obrambni minister Lloyd Austin je z državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v pismu kongresu prosil za ukrepanje pred 19. majem, ko bo zmanjkalo sredstev iz doslej odobrenih skladov. Pentagon je iz doslej odobrene pomoči v orožju, vredne 3,5 milijarde dolarjev, porabil vse razen 100 milijonov dolarjev.

Predlog zakona, ki ga je Biden podpisal v ponedeljek, je v predstavniškem domu in senatu dobil veliko podporo obeh strank. V predstavniškem domu je bilo proti le deset republikancev, v senatu pa je bil potrjen brez glasovanja.

»Ko predsednik Putin in Rusi slavijo dan zmage, ruske sile izvajajo vojne zločine in grozodejstva v Ukrajini in povzročajo nepotrebna trpljenje ter uničenje. Putin izkrivlja zgodovino s tem, ko skuša opravičiti neizzvano in neupravičeno vojno,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.