Lanskoletni zmagovalec nagrade za javno službo New York Times (pandemija koronavirusa) je tokrat dobil Pulitzerjevo nagrado za mednarodno poročanje in sicer za poročanje o civilnih žrtvah ameriških zračnih napadov v Siriji, Iraku in Afganistanu.

Nagrado za raziskovalno novinarstvo je dobil časopis Tampa Bay Times za poročanje o tovarni, ki je zastrupljala okolje s svincem, Miami Herald, prav tako s Floride, pa je dobil Pulitzerja za najnovejše novice za poročanje o tragični zrušitvi stanovanjske zgradbe v Miamiju.

Pulitzerjeve nagrade, ki jih podeljuje sklad pri univerzi Columbia v New Yorku, veljajo za najbolj prestižne novinarske nagrade v ZDA in tudi v svetu. Podeljujejo se v 15 novinarskih in sedmih umetniških kategorijah. Letošnje nagrade so za delo opravljeno v letu 2021.

Zmagovalec nagrade za javno službo dobi zlato medaljo, zmagovalci ostalih kategorij pa denarno nagrado v višini 15.000 dolarjev.

Washington Post je bil le eden od svetovnih medijev, ki so šokirano poročali o dogajanju v središču zahodne demokracije, ki je 6. januarja lani spominjalo na tako imenovane banana republike, kjer se vladajoči ne morejo sprijazniti s porazom na demokratičnih volitvah. Pulitzerjevo nagrado za najnovejšo fotografijo je dobilo tudi podjetje Getty Images za fotografije o napadu na kongres.

Časopis je izčrpno poročal o številnih težavah in pomanjkljivostih političnega sistema ter varnosti pred, med in po napadu na svojem lastnem dvorišču. Pokrivanje poskusa vstaje Trumpovcev je dobilo tudi eno od dveh podeljenih nagrad za nosilno fotografijo. Afganistan je prinesel nagrado Los Angeles Timesu za najnovejšo fotografijo v času padca Kabula, ko so prestolnico med ameriškim umikom zavzeli talibani.

New York Times je dobil nagrado še za nacionalno poročanje za serijo člankov o smrtonosnih prometnih kontrolah v ZDA predvsem, ko temnopolte voznike ustavljajo beli policisti.

Chicago Tribune in Združenje za boljšo vlado sta prejela Pulitzerjevo nagrado za lokalne novice za poročanje o pomanjkanju inšpekcij oziroma uveljavljanju varnostnih protipožarnih standardov v Chicagu.

Sklad za Pulitzerjeve nagrade je tokrat izdal tudi posebno priznanje vsem novinarjem v Ukrajini zaradi poguma, vztrajnosti in zaveze pri poročanju o ruski invaziji na njihovo državo. Lanska posebna nagrada je bila podeljena novinarjem Afganistana, ki so tvegali življenja pri poročanju iz svoje uničene države.

Salamishah Tillet je New York Timesu prinesla še nagrado za kritiko za pisanje o rasi v umetnosti in kulturi v ZDA, Andrea Elliott pa je istemu časopisu zagotovila še nagrado za stvarno literaturo za knjigo Nevidni otrok: revščina, preživetje in upanje v ameriškem mestu. Novinarji revije Quanta so dobili nagrado za razlagalno novinarstvo za razlago o tem kako deluje vesoljski teleskop Webb. Nagrada za nosilno zgodbo je šla Jennifer Senior (The Atlantic) za portret družine, ki se 20 let kasneje sooča z izgubo v terorističnem napadu 11. septembra 2001 in Melindi Henneberger (Kansas City Starr) za kolumne o spolnih zločinih upokojenega policista.

Nagrado za uredniški komentar so dobili Lisa Falkenberg, Michael Lindenberger, Joe Holley in Luis Carrasco (Houston Chronicle) za poročanje o republikanskih taktikah za zmanjšanje volilne udeležbe, zavračanje izmišljotine o volilnih prevarah in zagovarjanje smiselnih volilnih reform.

Nagrada za nosilno fotografijo je pripadla ekipi Reutersa za fotografije o davku pandemije covida-19 v Indiji. Nagrado v najnovejši kategoriji od leta 2020 - tonsko poročanje - pa sta dobila Futuro Media in PRX za poročanje o vrnitvi moškega v družbo potem, ko je bil 30 let v zaporu.