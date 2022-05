»Danes je bila inšpekcija v sodelovanju s policijo več ur na delu v Velikem Ločniku. Iz zanesljivega vira sem izvedela, da je tam našla več kot 40 konj v grozovitih razmerah, nekaj je bilo celo poginulih. Živali so do trebuha stale v iztrebkih in urinu, česa takega doslej naj ne bi še nihče videl. Stanje naj bi bilo več kot katastrofalno,« so na facebook strani v petek objavili v Društvu za zaščito konj. V Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili v petek zjutraj obveščeni o sumu neprimernega ravnanja z domačimi živalmi ter da so na terenu zaznali sume kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Posredovali so tudi inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Konje naj bi lastnik preselil

Kakšna bo dokončna usoda domnevno trpinčenih konj, za zdaj še ni znano. V petek jih po navedbah društva še niso odvzeli, češ da tako velikega števila živali ne more prevzeti nihče, država pa tudi nima svojih hlevov, kamor bi te živali urgentno odpeljala in nastanila, četudi samo začasno. »Po ukrepanju institucij so bili vsi konji odpeljani neznano kam. Lastnik je očistil njihovo 'štalo', a bodo po naših izkušnjah konji v kratkem nazaj v podobnih razmerah,« navajajo v društvu in dodajajo, da poleg konj tam živijo tudi prašiči in govedo. Prav vse živali naj bi že desetletje pri tem lastniku živele v nepredstavljivih razmerah, mnogokrat brez pravilne prehrane in veterinarske oskrbe. Če so bolne, končajo v domači klavnici. »Enako velja za prašiče, ki jih nenadzorovano redi, govedo pa iz sosednje 'štale' ravno tako velikokrat pobegne in po vasi išče hrano,« še pravijo. Zaradi neustrezne ograde naj bi nekoč uspelo pobegniti tudi konjem, ki so na Kočevski cesti povzročili prometno nesrečo.

Pristojne institucije (inšpekcija in ministrstvo za okolje) naj bi že desetletje vedele, kaj se tam z živalmi dogaja, a po navedbah društva ne ukrepajo. »Ker je lastnik glasen, verbalno nasilen, se mu večina izogiba,« pravijo. Vztrajajo, da svojega dela ne opravljajo oziroma da ne izvajajo rednega nadzora, zaradi česar je stanje živali vse slabše. V društvu se zavedajo, da se primera ne da rešiti kar čez noč, saj da gre za res veliko živali. Obenem pravijo, da bi konje lahko sprejeli sami, a bi potrebovali takojšnjo pomoč pri vzdrževanju pašnih ograj, prav tako nimajo dovolj krme, opozarjajo tudi na druge visoke stroške.