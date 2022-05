V sredo je potekalo zasedanje Feda, ki je dvignil obrestno mero za 0,5 odstotne točke. Predsednik Feda Powell je napovedal možnost več podobnih dvigov v naslednjih mesecih. Za zdaj je izključil možnost še agresivnejših dvigov v višini 0,75 odstotne točke. Reakcija trgov v sredo je bila zelo pozitivna in indeks S&P 500 je pridobil 3 odstotke. Že naslednji dan sta sledila streznitev in padec indeksa za več kot 3,5 odstotka. V petek so bili objavljeni ugodni podatki z ameriškega trga dela. Aprila so v ZDA ustvarili 428.000 delovnih mest, kar je približno toliko kot meseca marca in več, kot so pričakovali analitiki. Stopnja brezposelnosti ostaja pri 3,6 odstotka. Jutri bo v ZDA objavljen podatek o stopnji inflacije za april. Pričakuje se 8,1-odstotna inflacija na letni ravni, kar bi bilo manj kot marca, ko je znašala 8,5 odstotka. Zanimivo bo torej videti, ali je inflacija dosegla vrh. Razpoloženje na trgih med vlagatelji se sicer še naprej slabša; trenutno smo priča ekstremnemu pesimizmu.