Letošnja vojaška parada v Moskvi ob dnevu zmage nad nacizmom je bila za tretjino manjša kot lani, preleta letal ni bilo (menda vreme ni bilo primerno), na dogodku enako kot že lani ni bilo tujih gostov. Pozornost zunaj ruskih meja je bila bolj kot v vojake in razkazane medcelinske balistične rakete usmerjena v govor predsednika Vladimirja Putina. Ta v nasprotju z nekaterimi predhodnimi napovedmi zahodnih voditeljev, ki so izhajale iz obveščevalnih podatkov, ni napovedal česa novega, ni uradno napovedal vojne Ukrajini ali razglasil konca vojaškega posega.

»Posebno vojaško operacijo«, kot rusko vodstvo pravi napadu na Ukrajino, je Putin pojasnil kot nujen odgovor za obrambo domovine pred Natom, ki da je vse bolj stiskal obroč okoli Rusije. Dejal je, da gre za »aktiven odpor« proti Natovi agresiji in »neonacistom« v Ukrajini v bran rusko govorečim prebivalcem Donbasa. Spomnil je, da je lani decembra predlagal varnostna zagotovila za Rusijo, tako da bi se Nato umaknil z območij, nad katerimi je imela nekoč nadzor Sovjetska zveza. Povedal je, da je Rusija zaman pozivala k dialogu: »Natove države nas niso hotele poslušati, imele so drugačne načrte.« Hotele naj bi vkorakati na »zgodovinsko rusko zemljo«, kar so za Putina Doneck, Lugansk (kjer sta bili leta 2014 na tretjini ozemlja obeh ukrajinskih regij razglašeni samooklicani ljudski republiki) in polotok Krim. Povrhu tega naj bi Kijev hotel imeti jedrsko orožje. Odločitev za »posebno operacijo« naj bi bila nujna za preživetje Rusije, ker so »ZDA in njihovi pajdaši stavili na neonaciste, boj s katerimi je bil neizogiben«. »To je bila izsiljena, pravočasna in edina pravilna odločitev,« je dejal Putin.

Rusija se povsem drugače kot »moralno propadli« Zahod ne bo odpovedala »ljubezni do domovine, veri in tradicionalnim vrednotam«, je še povedal. Zahod je obtožil, da je s svojo rusofobijo potvarjal resnico o drugi svetovni vojni. Ruskim vojakom v Ukrajini je dejal: »Danes branite tisto, za kar so se borili vaši očetje, dedje in pradedje!«

Razbrati je bilo težave

Mihail Kasjanov, ruski premier v letih 2000–2004, je za Sky News takole ocenil Putinov govor: »Ni govoril o zmagi (…). Ni bilo izjav o pozitivnih dosežkih v tej vojni. Vsi ti generali in oficirji, ki so ga poslušali, so zaznali težave.« Kasjanov meni, da bo Putin v prihodnosti prikazal Rusom kot veliko zmago dosedanjo osvojitev ozemlja med Donbasom in Krimom.

Na ruski satelitski in kabelski televiziji pa je pred prenosom parade prišlo do diverzije, tako da so ruski gledalci lahko videli slogane, kot je: »Na vaših rokah je kri tisoče ubitih Ukrajincev in otrok.« Ali pa: »TV in oblast lažeta.« Na časopisni spletni strani, ki naj bi bila sicer zvesta Kremlju, so Rusi lahko krajši čas imeli dostop do članka z naslovom: »Putin mora odstopiti. Začel je nesmiselno vojno in Rusijo vodi v propad.«

Predsednik evropskega sveta v zaklonišče

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je včeraj v video sporočilu ob dnevu zmage nad nacizmom izjavil: »Ponosni smo na naše prednike, ki so z drugimi narodi v protihitlerjevski koaliciji premagali nacizem. Nikomur ne bomo dovolili, da bi si prilaščal to zmago (…).« V drugi svetovni vojni je umrlo okoli 25 milijonov državljanov Sovjetske zveze, tudi 6,5 milijona Ukrajincev. »Zmagali bomo,« je o tej sedanji vojni dejal Zelenski.

V Ukrajini je bil včeraj sicer na obisku predsednik evropskega sveta Charles Michel, ki je v Odesi moral v zaklonišče zaradi ruskega raketnega napada.