Neobetavni uvod v supervolilno leto

Volitve so v jedru demokracije, a le volitve, ki so izvedene brez vsakršne sence dvoma, krepijo zaupanje državljanov v njeno delovanje. Državnozborske volitve so minile s kopico napak pred volitvami, na volitvah in po njih. Kakšni so obeti za jesenske predsedniške in lokalne volitve?