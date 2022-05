V slovenskem državnem prvenstvu je znan drugi polfinalist. Potem ko je Rogaška izločila Šenčur, je včeraj Cedevita Olimpija v Tivoliju še drugič ugnala Krko, tokrat s 102:80 (23:20, 55:40, 83:55, Ščuka 18, Ferrell 14, Blažič 13; M. Lapornik 19, Stičević 12, Stipaničev 11), in se bo za mesto v finalu udarila s Slatinčani. Drugi polfinalni par bo morda znan že danes. Ob 19. uri se bosta na tretji in odločilni četrtfinalni tekmi udarila Helios in Šentjur, ob 20. uri pa na drugi Podčetrtek in Ilirija. Prvo tekmo so dobili Ljubljančani.

Potem ko so košarkarje Krke večino letošnje sezone mučile poškodbe, ki so bile tudi eden glavnih razlogov za izpad v 2. ligo ABA, ni nič drugače v končnici državnega prvenstva. Pri Novomeščanih je že dalj časa odsoten Jan Kosi, že na prvi četrtfinalni tekmi je manjkal kapetan Luka Lapornik, na drugi pa je trener Dalibor Damjanović ostal še brez Jurija Macure. Pred začetkom končnice je strateg dolenjskega moštva potarnal, da se igralci vse od izpada iz lige ABA mučijo na treningih, po vseh zdravstvenih težavah pa je bilo bolj kot ne jasno, da je to njihova zadnja tekma v letošnji sezoni. Še toliko bolj, ker na drugi strani trener Olimpije Jurica Golemac ni popuščal niti za milimeter in je v ogenj poslal vse najboljše posameznike. Jasno, Ljubljančane v četrtek čaka prva tekma polfinala lige ABA proti Crveni zvezdi, zato so obračun s Krko izkoristili kot trening. Gostje iz Novega mesta so se na začetku po zaslugi Roka Stipčevića, Jakova Stipaničeva in Mihe Lapornika še dobro upirali, a je bilo jasno, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo razlika narasla. Sredi druge četrtine je prednost Olimpije tako znašala 15 točk, Golemca pa je veselilo, da se je končno razigral mladi Luka Ščuka, ki je do polčasa dosegel 10 točk.

Nič kaj drugače ni bilo v nadaljevanju. Olimpija se je razletela po tivolskem parketu in zadevala z vseh strani, Krka pa se je mučila. Po prednosti za 31 so gostitelji le nekoliko stopili s plina in nasprotniku dovolili, da je omilil poraz. »Krka ima težave s poškodbami, če bi bila zdrava, bi se zagotovo bolje upirala. Mi smo svoje delo opravili, kot smo se zmenili. Zdaj se lahko popolnoma posvetimo polfinalu lige ABA in Crveni zvezdi. Nihče se ni poškodoval, razdelili smo minutažo, nekateri igralci, ki so malo padli v formi, pa so se na teh dveh tekmah dvignili,« je ocenil trener Olimpije Jurica Golemac, Krkin Dalibor Damjanović pa je dodal: »Celotno sezono so nas mučile poškodbe, ki nam niso dale miru niti na koncu. Luka Lapornik se je poškodoval na treningu pred prvo četrtfinalno tekmo, na njej pa Jurij Macura. Na položaju centra smo imeli velik primanjkljaj, zato smo težko igrali proti Olimpiji, ki je res kakovostna ekipa. Kljub visoki zmagi na drugi tekmi je bilo očitno, da so varčevali z močmi. Mi smo dali svoj maksimum, hkrati pa sem razdelil minutažo med vse igralce, tudi tiste, ki v karieri še niso imeli priložnosti igrati proti takšnim ekipam, kot je Olimpija.«