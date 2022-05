Ko je 18-letni Carlos Alcaraz na začetku prejšnjega meseca osvojil teniški masters v Miamiju, je postalo jasno, da se bo svetovnemu teniškemu vrhu priključil hitreje od napovedi. A vendarle na Floridi nista tekmovala Rafael Nadal in Novak Đoković, ki sta se pripravljala na peščeni del sezone. Najstnik iz Murcie je v Evropi najprej nastopil na peščenem mastersu v Monte Carlu, kjer je moral že v uvodnem nastopu priznati premoč Sebastianu Kordi. V naslednjih tednih pa je zasijal kot še nihče v zadnjih dveh desetletjih, ko vladajo tenisu Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković.

Navdušuje v vseh prvinah

Španec je najprej postavil v vrsto konkurenco v Barceloni, kjer je na turnirju serije masters 500 za osvojitev turnirja premagal pet tekmecev. V Madrid, kjer je dopolnil 19 let, je pripotoval z nasmeškom tudi zaradi dejstva, ker je prisostvoval dvema ključnima tekmama svojega nogometnega kluba. V častni loži stadiona Santiago Bernabeu je najprej spremljal, kako je Real Madrid proti Espanyolu predčasno potrdil naslov španskih prvakov, nekaj dni kasneje pa je spremljal še epski preobrat Reala proti Manchestru Cityju in novo uvrstitev kraljevega kluba v finale lige prvakov.

Zmage Reala – večji zvezdnik je bil vendarle Rafael Nadal, ki že vrsto let prijateljuje z najboljšimi Realovimi igralci, ki mu vračajo pozornost v častni loži na turnirju v Madridu – so dale Alcarazu krila. Na enem treh največjih peščenih mastersov je postal prvi teniški igralec v zgodovini, ki je na istem peščenem turnirju premagal Rafaela Nadala in Novaka Đokovića. Če je bil Nadal v četrtfinalu videti izmučen po dolgem dvoboju z Davidom Goffinom, na katerem je rešil štiri zaključne žogice, je bil Alcaraz videti kot bik, ki hoče na vsak način premagati svojega vzornika in prijatelja. Najlepši obraz je Alcaraz pokazal dan kasneje, ko je znova igral več kot tri ure in premagal Novaka Đokovića v odlični podobi. Srb je bil v prvem medsebojnem dvoboju izjemno motiviran, da španski publiki pokaže, kdo je prvi igralec sveta, a se je ob izjemni igri Alcaraza v odločilnih trenutkih opekel. Za finalno zmago proti Alexandru Zverevu, dvakratnemu zmagovalcu Madrida, je Alcaraz potreboval le dobro uro (6:3, 6:1), kar je bil njegov največji uspeh na peščenih turnirjih.

Najboljši v ključnih trenutkih

Zverev je okrcal organizatorje, da je polfinalni dvoboj proti Stefanosu Cicipasu začel v soboto ob 23. uri, končal ga je ob pol dveh zjutraj, spat pa je šel ob peti uri. »To ni normalno, v takšnem ritmu ostane brez energije vsak igralec na svetu. Vseeno pa to dejstvo ne zmanjšuje uspeha sijajnega Carlosa. Lani sem napovedal, da bo leta 2023 postal član elitne teniške deseterice, da bo njegov vzpon tako meteorski, pa ni pričakoval nihče,« je dejal Alexander Zverev. Novemu šestemu igralcu sveta se je priklonil ves teniški svet, še posebno pa publika v Madridu, ki je ob izjemnih predstavnih novega idola doživljala delirij. Tako v Madridu kot celotni Španiji vlada prava carlosmanija.

»V odločilnih trenutkih je mogoče videti, kakšna je razlika med dobrim in vrhunskim igralcem. Kako je treba igrati v ključnih trenutkih, sem se veliko naučil od Rafe, Novaka in Rogerja. Bistvo je, da si želiš iti po zmago in si za to pripravljen storiti vse. Le na takšen način lahko zmaguješ. Če tega ne storiš, se po dvoboju počutiš zelo slabo, saj se v sebi zavedaš, da nisi naredil dovolj za zmago. Takšnih občutkov si ne želim nikoli, saj so res slabi. Zato sem za zmago vselej pripravljen storiti vse,« formulo za uspeh opisuje Carlos Alcaraz, ki navdušuje v vseh teniških prvinah. Na pesku pa predvsem s skrajšanimi žogicami, ki jih bo Novak Đoković še nekaj časa sanjal. »Zmaga v Miamiju je bila nekaj posebnega, saj prve na turnirju serije masters ne bom pozabil nikoli. Dejstvo pa je, da v zadnjih dneh doživljam najlepše trenutke v karieri. Osvojil sem turnirja v Barceloni in Madridu, se obakrat veselil pred domačimi navijači, premagal sem najboljše igralce na svetu. Res je lepo. Na Madrid imam še posebno lepe spomine, saj ne bom nikoli pozabil, kako sem pri sedmih ali osmih letih v živo spremljal najboljše igralce sveta,« dodaja teniški najstnik s svetlo prihodnostjo.