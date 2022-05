Ti barabin, ti

Iz slovenske protidopinške organizacije so včeraj sporočili, da so odkrili še enega grešnika, in sicer reprezentanta v košarki 3x3 Dejana Mlakarja. Odvzeli so mu rezultate in ga za dve leti poslali na tekmovalni dopust. Še bolj zanimiv pa je seznam dosedanjih slovenskih dopingirancev, ki ga je objavila Slovenska tiskovna agencija. No, boste ugibali? Kaj menite, koliko jih je bilo? Koliko se jih spomnite? Pet? Deset? Morda celo dvajset! Ne boste verjeli, od leta 1994 do danes so odkrili 46 slovenskih dopinških prevarantov. Tudi v naslednjih športih: cheerleading (navijanje?), ameriški nogomet in powerlifting (kar koli bi to že bilo). Najvišja izrečena kazen je bila 96 mesecev prepovedi nastopanja. No, zdaj veste. Veste pa tudi, kaj bi legendarni komentator Andrej rekel na televiziji – Ti barabin, ti!