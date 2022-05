Koliko stane mir?

Pred dnevi sem čakala v vrsti, za menoj pa mlajša moška z otrokoma. V zamišljenosti so mi v zavest občasno prodirali drobci njunega pogovora, »kako kaj kšeft, hvala v redu, pa vi? tudi, vse laufa, kot prej, a delate preko drugih firm?, ja, valjda, saj veš, z Rusi se da vse zment, saj jim je v interesu, da delamo, dokler bo šlo, bo šlo ...« Tisto noč se mi je zaradi posnetkov poročil iz Ukrajine sanjalo o mračnem prostoru, v katerem so sence ljudi čepele v neki luknji, ki jo je nekdo nenehno bombardiral. V sanjah so male sence, otroci, nenadoma zatavale na lep zelen travnik, a bile so slepe, iztegnjenih ročic, vrinil se mi je začetek Saramagovega romana Slepota, ko človek v avtu na križišču nenadoma oslepi, za njim pa vse več ljudi, virus slepote se neustavljivo širi, nihče ne ve, zakaj … Do jutra sem potem zaman skušala najti ovčice, da bi jih preštevala.