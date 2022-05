Konservativni 37-letni James David Vance je s podporo Donalda Trumpa zmagal proti šestim tekmecem na primarnih volitvah v Ohiu, na katerih je Republikanska stranka izbirala svojega kandidata za senat na novembrskih volitvah v ameriški kongres. Ta zmaga avtorja knjižne uspešnice iz leta 2016 kaže, da je Trumpov vpliv v Republikanski stranki še vedno prevladujoč. Očitno lahko tudi na drugih primarnih volitvah po ZDA, ki se bodo zvrstile do konca maja, zmagajo le tisti republikanci, ki imajo njegovo podporo. Skratka, 75-letni Trump ni brez možnosti za vrnitev v Belo hišo.

Zmagovalec volitev v Ohiu je zanimiv predvsem zato, ker je Vance – ki bi torej lahko novembra postal senator – vrsto let, celo vse do lani, veljal za zagrizenega Trumpovega nasprotnika v Republikanski stranki. Iz strastnega zaničevalca Trumpa je postal njegov privrženec.

Tako sta deset dni pred primarnimi volitvami skupaj nastopila na glavnem zborovanju v Ohiu pred tisoče ljudmi. Vance je hvalil Trumpa in tudi ta je zatem hvalil samega sebe, kako odličen predsednik je bil. Poudaril je, da mu je bila novembra 2020 zmaga ukradena, in tudi to, kako grozni so Joe Biden ter demokrati. »Novembra jih bomo vrgli iz predstavniškega doma in senata! In najboljše možnosti za zmago v Ohiu ima J. D. Vance. Hvala, J. D., ker veš, za kaj gre pri America First!«

Elegija hribovcem

Vance je leta 2016 napisal knjižno uspešnico Hillbilly Elegy (Elegija hribovcem), po kateri je Netflix posnel film. Gre za avtobiografijo, v kateri opisuje svoje odraščanje brez očeta, ki je po njegovem rojstvu zapustil družino, in ob materi narkomanki v mestecu Middletown v Ohiu, kjer je jeklarska industrija zaradi kitajske konkurence propadla. A s pomočjo starih staršev se mu je uspelo prebiti iz revščine. Po srednji šoli je postal vojak v Iraku. Nato je študiral pravo, tudi na prestižni univerzi Yale. Zatem je delal za investicijsko podjetje v Kaliforniji.

Po tistem, ko je za knjigo Hillbilly Elegy dobil mnoge prestižne nagrade​, so ga vabili v številne pogovorne oddaje, v katerih je kritiziral Trumpa. Pred predsedniškimi volitvami novembra 2016 je na Twitterju zapisal: »Trump vzbuja strah pri ljudeh, ki so mi blizu, pri priseljencih, muslimanih. Zato ga zavračam.« Enkrat drugič pa: »Moj bog, kakšen idiot!« V časniku USA Today je zapisal: »Trumpovi politični predlogi so nemoralni in absurdni.« Vance se je zavedal, da so beli delavci v težavah, a ni se mu zdelo prav, da iščejo grešnega kozla v drugih družbenih skupinah. Trumpu je očital: »Za vsak zapleten problem najde preprosto navidezno rešitev.« Zaradi te demagogije mu je srdito nasprotoval. Dejal je celo, da je Trump kot mamilo.

Izbrisal vse tvite proti Trumpu

Ni pa jasno, kako je lani Vance nenadoma postal Trumpov privrženec. Izbrisal je vse tvite, ki jih je napisal proti njemu, se opravičil za napade nanj, izjavil je, da je bil dober predsednik, in se srečal z njim v Mar-a-Lagu, razkošni Trumpovi rezidenci na Floridi. Pred to politično spreobrnitvijo, povezano z njegovimi načrti, da postane senator, se je Vance, ki ima tri otroke, tudi versko spreobrnil, ko je leta 2019 postal katoličan. Nasprotuje splavu, tudi v primeru posilstva ali incesta.

V volilni kampanji, ki se bo zdaj nadaljevala vse do novembra, govori povsem drugače kot v svoji knjigi iz leta 2016 in v svojih nekdanjih tvitih, ki pa so jih v zadnjih tednih objavili njegovi tekmeci iz Republikanske stranke. Vance ne trdi več, da so ZDA izgubile delovna mesta zaradi tuje konkurence, ampak da so »idioti iz Washingtona« (pri tem ne misli več na Trumpa) dovolili selitev delovnih mest v »države, ki nas sovražijo, kot je Kitajska«. Če je prej kritiziral Trumpove enostavne navidezne rešitve za težke probleme, se jih zdaj sam oklepa. Tako pravi, da bo delovna mesta preselil iz Kitajske v Ohio. Epidemijo odvisnosti od mamil, ki že vrsto let pustoši po ZDA, pa namerava rešiti z zaprtjem meje z Mehiko. Zdaj je sam podlegel demagogiji, ki jo je nekoč tako zelo kritiziral. Očitno podobno kot številni drugi republikanski politiki misli, da si lahko samo tako pridobi volilce. A to seveda pomeni tudi Trumpovo premoč v stranki. Sicer pa 80 odstotkov republikanskih volilcev v Ohiu želi, da bi bil Trump spet predsednik ZDA.