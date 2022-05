Hokej še vedno nima primerne podpore

Izbranci Matjaža Kopitarja so na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu divizije I (skupina A) naredili tisto, kar se je od njih pričakovalo – uvrstili so se v elitno skupino. Ali bo ta prihodnje leto v Ljubljani in Budimpešti, bo znano konec maja, ko bo v Tampereju kongres Mednarodne hokejske zveze. Vsekakor bo ena prvih nalog najuspešnejšega slovenskega hokejskega selektorja, 56-letnega Matjaža Kopitarja, da rise obdrži v elitni diviziji. To mu je enkrat že uspelo, leta 2014 pa je z njimi zaigral tudi na olimpijskih igrah v Sočiju in osvojil sedmo mesto, kar je še vedno najboljši rezultat slovenskega hokeja.