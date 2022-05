Policisti prosijo vse, ki se nahajajo v bližini, da se kraju intervencije ne približujejo, saj s tem ovirajo delo intervencijskih služb.

Gasilci, ki so na intervenciji, pozivajo vse, naj se ne zadržujejo na mestu in v okolici požara, saj so tam skladiščene tudi nevarne snovi.

Po besedah Roberta Okorna z GB Ljubljana je požar pogašen, vendar pa so gasilci še vedno na kraju. Na terenu so bili sicer z devetimi vozili, vpoklicali pa so tudi šest okoliških prostovoljnih gasilskih društev, a se je izkazalo, da njihova pomoč ni bila potrebna in so jih večino že odpoklicali. Podjetje Belinka je sicer samo vzpostavilo tudi krizni štab.