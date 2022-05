Prve nikoli ne pozabiš in tudi Max Verstappen je ne bo. Dirke v Miamiju namreč. Prvič je bila na sporedu svetovnega prvenstva, zato je bila zmaga še toliko bolj prestižna. Nizozemec ni imel prave konkurence, za še tretjo zmago v sezoni pa je prehitel Monačana Charlesa Leclerca. Ta je bil drugemu mestu navkljub zadovoljen, saj je ohranil status vodilnega v skupnem seštevku, je pa njegova prednost s 27 padla na 19 točk.

Branilec naslova prvaka je dirko sicer začel za Leclercom in Carlosom Sainzom s tretjega mesta. Španca je prehitel že takoj na začetku, ko pa je v devetem od 57 krogov prišel še pred Leclerca, je bilo videti, da bo dosegel gladko zmago, saj je povečeval prednost. Toda kasneje je na progo zapeljal varnostni avto, saj sta se zadela dirkalnika Francoza Pierra Gaslyja in Španca Fernanda Alonsa, kar je šlo na roke Leclercu. Tako je namreč zaostanek za vodilnim Verstappnom z osmih zmanjšal na vsega eno sekundo. A več ni zmogel. »Potrebujem pijačo, mislim, da jo potrebujemo vsi v moštvu. Zelo sem srečen, da mi je uspelo zmagati,« so bile prve besede aktualnega prvaka, potem ko je prečkal ciljno črto. Vodilni v prvenstvu Charles Leclerc pa je dodal: »Dirka je bila fizično zahtevna. Veliko težav sem imel s pnevmatikami, kar je glavni razlog, da me je Max prehitel. Bili smo konkurenčni, v enem trenutku sem celo mislil, da ga bom lahko prehitel, a je bil hitrejši.«

Dirka je sicer na tribune privabila 85.000 gledalcev, med katerimi ni manjkalo zvezdnikov, od košarkarja Dwyana Wada, starlete Paris Hilton, nekdanjega nogometaša Davida Beckhama do košarkarske legende Michaela Jordana, ki je držal pesti za Lewisa Hamiltona. Prvič po letu 1984 sta na sporedu svetovnega prvenstva dve dirki v ZDA, prihodnje leto pa bodo celo tri, saj bodo merili moči tudi v Las Vegasu. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo 22. maja VN Španije.