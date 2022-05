S predsednikom vlade nisva bila nikoli politična sopotnika. Vedno zgolj tekmeca, ki pa sta znala vendarle spoštljivo sodelovati. Za marsikoga je to strašna stvar in je name zelo jezen, jaz sem pa na to ponosen. Šlo je samo za različno oceno o razsežnosti in globini posegov v demokratični red in neodvisnost institucij. Teh procesov, okoliščin nisem ocenjeval tako dramatično, kot jih je del civilne družbe, in imam svojo pravico do te ocene. Zdelo se mi je, da zlasti predsednik vlade in deloma vlada nastopata po nepotrebnem mestoma tudi surovo. Vendar je ta vlada dobila mandat v državnem zboru, in dokler ji ga ali državni zbor ali ljudje z volitvami niso vzeli, si nisem mogel niti hotel privoščiti situacije, v kateri bi jo podiral. Večer v soboto