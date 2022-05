Apel za ustavitev vojne v Ukrajini z mirovnimi sredstvi

Podpisani apeliramo na predsednika, državni zbor in vlado Republike Slovenije ter na naše predstavnike v EU in Natu, naj se naša država kot članica obeh organizacij distancira in po svojih močeh tudi zoperstavi pošiljanju novega in novega orožja Ukrajini v vojni z Rusijo. V času raket z jedrskimi konicami ne bo prineslo miru ukrajinskemu narodu in vsem prebivalcem Ukrajine še več orožja, ampak predvsem mirovna, diplomatska prizadevanja z dialogom za čimprejšnje premirje in potem za trajen mir z Rusijo. Tragična in za vse človeštvo lahko tudi usodna zmota je, da bo ta krvaveča rana sveta zaceljena z novimi, vse bolj tehnično dovršenimi orožji, četudi v rokah tistih, ki se branijo pred agresijo. Vsi ljudje, še posebej pa seveda prebivalci in prebivalke Ukrajine, potrebujemo mir in zanj se moramo boriti z vsemi miroljubnimi sredstvi, včasih žal tudi s sprejetjem kakega grenkega kompromisa, kajti najbrž še nikoli nismo bili tako blizu uničujoči tretji svetovni vojni, kot smo zdaj. Pogumnim in v tem času zelo nesrečnim ukrajinskim ljudem moramo ponuditi vso možno humanitarno-materialno pomoč, napadenim moramo moralno stati ob strani, ob tem pa ne smemo kar vsevprek demonizirati Rusije in ruskega naroda, ki tudi doživlja težke čase. Borimo se za mir na miroljuben način, ne s tanki in raketami! Ohranimo treznega in odprtega duha, za mir!