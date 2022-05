Ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix je letos v prvem četrtletju naštel 200.000 manj naročnikov kot v enakem lanskem obdobju. Gre za prvi padec naročnikov po desetletju. Podjetje ob tem pričakuje nadaljnje redčenje baze naročnikov, za drugo četrtletje napovedujejo, da jih bodo izgubili še dva milijona. Vlagatelji so razočarani, delnice tonejo, nas pa zanima predvsem, kaj to pomeni za povprečnega naročnika. Se še splača vztrajati pri naročnini na Netflix?

Razlogi za padanje naročnikov kralja pretočnih vsebin so različni. Od vse močnejše konkurence, delitve gesel med naročniki, inflacije do prekinitev poslovanja v Rusiji. Dejstvo je, da se je neskončna rast morala končati. Netflix napoveduje, da bo omejil deljenje računov zunaj istih gospodinjstev, prav tako niso izključene dodatne podražitve. V Veliki Britaniji na primer uporabniki plačujejo tretjino več kot pred dvema letoma – podjetje zato med drugim omenja možnost cenejših paketov z oglasi –, vzporedno s tem pa se krepko zmanjšuje nabor filmov in serij. Po nekaterih ocenah naj bi se v zadnjih osmih letih v Ameriki ponudba vsebin skrčila za približno 40 odstotkov.

Zadnje je v veliki meri posledica avtorskih pravic, številni filmi in serije so namreč sedaj dostopni izključno pri konkurenci. Ta Netflix dohiteva s svetlobno hitrostjo. Amazon Prime je že lani presegel mejnik 200 milijonov naročnikov, Disney+ je medtem od novembra 2019 do danes privabil 130 milijonov gledalcev. Prednost Disneyja, ki s svojo platformo v Slovenijo prihaja sredi junija, je na primer videoteka, ki premore polno knjižnico blagovnih znamk Disney, Pixar, Marvel, Vojna zvezd in National Geographic. Platforma HBO Max medtem ponuja velik katalog studia Warner Brothers, številne kvalitetne serije, hkrati pa redno posodablja ponudbo z najnovejšimi filmi, ki jih lahko vidite na malih zaslonih kmalu po kinoizidu. Ob tem ni zanemarljivo, da HBO in recimo Apple v nasprotju z Netflixom nista pozabila na slovenske podnapise.

Kaj vse to pomeni? Se še splača biti naročen na Netflix? Da. Ampak: ker vse več ponudnikov ponuja svojo pretočno platformo v Sloveniji po zelo primerljivih cenah, hkrati pa se nabor najbolj popularne produkcije vse bolj drobi, je z vidika uporabnika (finančno) najbolj smotrno kolobariti med različnimi ponudniki. Ob redni uporabi platform je namreč hitro jasno, da kateri koli izmed ponudnikov dandanes le stežka ponudi medijsko knjižnico, ki upraviči celoletno vezavo. Naj vas pri tem ne zavedejo velike obljube ekskluzivne produkcije, saj številni filmi in serije kljub največjim zvezdniškim imenom ne upravičijo pričakovanj. Na nekaj mesecev se torej splača presedlati h konkurenci, saj vam na tak način ne bo zmanjkalo novih in predvsem kvalitetnih serij in filmov. Denarnica vam bo hvaležna, sploh v primeru morebitnih omejitev deljenja računov v prihodnje.