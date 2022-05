Raziskave kažejo, da je med pandemijo narasla naklonjenost ljudi do živali, tako da so hišni ljubljenčki postali še pomembnejši del naših družin. Prihod mačke v hišo pa pomeni, da ste v družino ravnokar sprejeli novega člana, ki je zelo pameten in čuteč, z ogromno elegance, nežnosti, dobre energije in pravo mero lumparij. »Na kratko – ob mački vam je težko kdaj dolgčas,« nam je v pogovoru povedal Božidar Grigić, predsednik Felinološkega društva Ljubljana, ki je tudi organizator mednarodne mačje razstave. Ta bo konec tedna, 14. in 15. maja, potekala v ljubljanski Hali Tivoli.

Na ogled tudi redke pasme

Kot je povedal sogovornik, bo Ljubljana gostila okoli 200 mačk iz vse Evrope, na ogled pa bodo tudi pasme, ki pri nas niso pogosto videne. »Na razstavi si bo mogoče ogledati mačke, jih v sklopu predstavitev pasme tudi spoznati, glasovati za najlepšo mačko po izboru obiskovalcev, obiskati stojnico z informacijami o pravilni oskrbi mačk ter si ogledati, kaj izbrati za svoje mucke doma med ponudbo naših partnerjev, kar se tiče prehrane, kozmetike, igrač ter drugih pripomočkov,« je še povedal sogovornik in izpostavil, da se bo predstavilo 21 pasem. »Med njimi tudi manj prisotne pri nas, ko so ameriška zvitouhka, ocicat, kartuzijka, burmanka, somalijka in cornish rex.

Oba dneva bodo za obiskovalce organizirali podrobnejšo predstavitev nekaterih pasem iz vseh štirih tekmovalnih skupin mačk. »Predstavitev se bo pričela ob 12. uri in bo potekala ves dan do finala, odvisno od razpoložljivosti mačjih manekenk,« je pojasnil sogovornik in dodal, da bodo na razstavi znova brezplačno dostope pisne in ustne informacije o pravilni oskrbi mačk in življenju z njimi. Tudi letos bo svoje delo predstavilo društvo za zaščito in varstvo živali. Obiskovalci bodo imeli na številnih stojnicah tudi možnost nakupa raznih pripomočkov za svoje kosmatince. »Tudi pri mačjih pasmah obstajajo nekatere razlike – živahnost, glasnost, crkljivost, hkrati pa imajo tudi v leglu mladiči različne karakterje, zato je zelo pomembno, da se pred izborom posvetujete z vzrediteljem, ki vam bo na vaš življenjski stil in druge okoliščine (na primer majhni otroci, druge živali doma, daljše odsotnosti zaradi službe ipd.) znal svetovati in priporočati pravega mucka za vas,« je Grigić nagovoril vse potencialne nove skrbnike mačk, hkrati pa pozval obiskovalce k spoštljivemu ravnanju z mucami. »Obiskovalci lahko mačke občudujejo v miru in se pri tem tudi pogovorijo z lastniki, vzreditelji, ki vedno z veseljem odgovorijo na vsa vprašanja, nekateri tudi dovolijo mucke pobožati oziroma vam jih predstavijo od blizu. Nezaželeno pa je fotografiranje z bliskavico, dotikanje oziroma drezanje mačk v kletko brez dovoljenja lastnikov in povzročanje hrupa okoli kletk z mačkami,« je še povedal.