Ker je na protikorupcijski komisiji postopek v fazi predhodnega preizkusa, za zdaj ne vodijo postopka proti nobeni konkretni osebi. Prav tako postopka ne morejo komentirati, so povedali za časnik.

Na policiji pa so jim potrdili, da v povezavi s tem na Policijski upravi Ljubljana vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja s poglavja kaznivih dejanj zoper gospodarstvo. Zaradi interesa preiskave več ne morejo razkriti.

Nekdanji nadzornik banke in predsednik komisije za imenovanja in prejemke Sašo Polanec je po navedbah Dela kadrovski agenciji Amrop Adria v postopku izbora nove uprave poslal zaupen dokument strategije SID banke, kmalu po tem pa odstopil iz osebnih razlogov. Agencija je dokument posredovala nekaterim kandidatom za člane uprave, to pa je ugotovila tudi komisija za ocenjevanje primernosti in opozorila nadzorni svet, ki je kljub temu postopek izpeljal.

Vlada Janeza Janše je aprila 2020 z interventnim zakonom spremenila zakon o SID banki in znižala kriterije za člane uprave banke, pri imenovanju nadzornikov pa namesto predstavnikov strokovne javnosti predvidela šest imen na predlog finančnega in eno na predlog gospodarskega ministrstva.

Vlada je nato v nadzorni svet vanj imenovala člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Janeza Tomšiča ter ekonomista Igorja Mastena in Saša Polanca, nadzorniki banke pa so še Marjan Divjak kot predsednik, Leo Knez, Marko Tišma in Vili Hohnjec, ki po pisanju časnika sodijo v krog dosedanjih koalicijskih strank.

Ker se je v začetku letošnjega leta iztekel mandat prejšnji upravi pod vodstvom Sibila Svilana, je nadzorni svet avgusta lani vanjo imenoval Damjana Dolinarja, ki banko vodi, ter Stanko Šarc Majdič. Upravi se v nasprotju s prvotnimi načrti nadzornikov ni pridružil Gašpar Ogris-Martič, postopek izbora tretjega člana sedaj še teče.