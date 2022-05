Ljubljanski župan Zoran Janković si je za napoved kandidature na novembrskih lokalnih volitvah izbral praznik Ljubljane. S tem je prekinil tradicijo, ko je z napovedjo o vnovični kandidaturi okleval še dolgo v poletje, čeprav je bilo vsem jasno, da se še nima načrta upokojiti. Tudi tokrat velja, da je njegova napoved o kandidaturi precej manj presenetljiva, kot bi bila napoved, da se jeseni po štirih mandatih poslavlja z magistrata.

V zadnjih letih je odločitev o tem, kako dolgo bo še župan, če mu bodo volilci naklonjeni, pogojeval predvsem s svojim zdravjem. Januarja prihodnje leto bo namreč dopolnil 70 let in ob koncu morebitnega petega mandata bi jih štel skoraj 74. Dvajset let na čelu ljubljanske občine bi bila že prava večnost, Janković pa je že v tem trenutku župan z drugim najdaljšim stažem v zgodovini, saj je že dve let nazaj prehitel legendarnega Ivana Hribarja, pred njim pa je le še Janez Nepomuk Hradeczky, z bržkone nedosegljivimi 26 leti županovanja v prvi polovici 19. stoletja.

Zoran Janković je v politiko vstopil leta 2006, potem ko ga je nadzorni svet novembra 2005 razrešil s čela Mercatorja. Na lokalne volitve se je podal s prepričljivo kampanjo, konkretnim načrtom 22 ključnih projektov, ki naj bi jih uresničil že v prvem mandatu. Povezal se ni z nobeno obstoječo stranko, temveč oblikoval svojo listo, na kateri so bili tudi številni znani obrazi. Lahko rečemo, da so ta recept kasneje posnemali številni drugi politiki, tudi na parlamentarnih volitvah. Na županskih volitvah je Janković že v prvem krogu prepričljivo opravil s konkurenco in si tudi v mestnem svetu zagotovil večino s svojo listo, kar je izjemno pomembno, saj je s tem lahko prekinil s prakso neskončno dolgih sej in težavnih koalicijskih usklajevanj.

Od takrat je na županskih volitvah Zoran Janković zmagal še trikrat, vsakič gladko že v prvem krogu in z izjemo leta 2014 s svojo listo tudi vedno osvojil večino v mestnem svetu. Vmes se je leta 2011 s Pozitivno Slovenijo podal tudi na predčasne parlamentarne volitve, ki jih je tudi dobil, a se je zapletlo pri sestavljanju koalicije, vlado pa je takrat drugič sestavil Janez Janša. Naslednjih nekaj let so zaznamovale afere in preiskave proti Jankoviću, večina sodnih postopkov proti njemu se je že zaključila v njegov prid, a dva postopka, povezana z nepravilnostmi pri projektu Stožice, na sodišču še nista doživela epiloga.