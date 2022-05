Mestno središče je ob začetku vojaške parade, ki se je je udeležilo na tisoče vojakov, spominjalo na trdnjavo. Na tribuni na Rdečem trgu je sedelo več sto veteranov, rusko vodstvo in poglavar ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril. Prisoten pa ni bil noben tuji voditelj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V uvodnem delu govora se je Putin zahvalil borcem, ki sodelujejo v "posebni vojaški operaciji" v Ukrajini in dejal, da se borijo za varnost Rusije. Hkrati je ponovno poskušal upravičiti rusko invazijo in pri tem povedal, da je v zadnjem letu prišlo do večjih napetosti z zvezo Nato in ostalimi evropskimi državami, poroča BBC.

»Rusija je pred invazijo večkrat pozvala Evropo, naj najde pošten kompromis, in si prizadevala doseči dogovor o mednarodni varnostni rešitvi, vendar nam niso prisluhnili. V Kijevu so govorili, da bi lahko dobili jedrsko orožje, Nato pa je začel raziskovati ozemlja v naši bližini in to je postala očitna grožnja naši državi in našim mejam. Vse nam je govorilo, da se bo treba boriti,« je dejal.

Pri tem je poudaril, da je Zahod vselej imel drugačne načrte, pripravljal pa naj bi tudi posebno operacijo v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine, kjer so po besedah Putina sedaj skoncentrirane ruske enote. Zaradi tega, je dejal ruski predsednik, je bila invazija nujen in pravilen ukrep.

V govoru je čestital veteranom in pozval k minuti molka za vse Ruse, ki so bili ubiti v drugi svetovni vojni, pa tudi za vojake, ki se borijo za Rusijo v Donbasu.

Na tradicionalni paradi v Moskvi je sicer korakalo približno 11.000 vojakov, mogoče pa je bilo videti tudi tanke in ostalo vojaško opremo.

Pred dnevom zmage so ruske letalske sile opravljale vaje nad Rdečim trgom, tudi v formaciji črke Z, ki predstavlja simbol vojaške invazije na Ukrajino. Danes pa so ruski mediji sporočili, da je bil del parade, ki naj bi se odvijal v zraku, odpovedan. Razlog za odpoved so bile po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova slabe vremenske razmere.