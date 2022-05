Priporočeno je, da travo kosimo vsaj enkrat na teden, spomladi pa celo pogosteje. Če vaša trava raste hitreje od 2,5 cm na teden, jo je priporočljivo kositi celo dvakrat na teden. Pri tem upoštevajte tudi vrsto trate: trpežna trata za igrišče se v rastni sezoni kosi enkrat na teden, medtem ko lahko okrasno trato kosite na 4–7 dni. Trate v senčnih legah lahko kosite enako pogosto kot trate za igrišče.

Kosilnica ali kosa?

Lastniki parcel si pogosto zastavljajo vprašanje, katera naprava je za košnjo trave primernejša – kosa ali kosilnica. Pri odločitvi je treba upoštevati, da lahko veliko opravil opravite le z motorno koso: košnja trave na mestih, ki z ročno vodeno kosilnico niso dostopna, košnja robov travnika, ožjih delov zelenice ter robov gredic s cvetjem, košnja na težko dostopnih območjih ter košnja travnika na terenu z velikim naklonom.

Če ste se odločili za košnjo z motorno koso, je treba izbrati vrsto pogona. V prodajnem programu STIHL lahko izbirate med številnimi modeli bencinskih, akumulatorskih in električnih motornih kos, ki smo jim v pomladni akciji znižali cene za 10 %. Več o pomladni prodajni akciji motornih kos si preberite na unicommerce.si/popoln-rez-z-napravami-stihl.

Optimalna višina košnje

Dobro negovana trata naj ima višino med tremi in petimi centimetri. Previsoka trava je dovzetna za plevel in zaraščenost. Po drugi strani pa prekratke travne bilke ne morejo ščititi tal pred boleznimi. Predvsem v vročih obdobjih z veliko sonca je lahko prenizka košnja usodna za vašo trato: zaradi pomanjkanja vode bo trava požgana, tla pa bodo izsušena. Zato je nujno, da ostane v vročem vremenu višina trave približno na petih centimetrih, da ostanejo tla hladna. Mimogrede: trava raste različno hitro, odvisno od letnega časa, vremena in kakovosti semen. Zato pred vsako košnjo ustrezno nastavite višino košnje.

Optimalna višina okrasne trate je od dva do tri centimetre. Če po njej ne hodite ali je kako drugače ne obremenjujete, je lahko celo nižja. Višje ko so temperature, višja naj bo: v sušnem obdobju in poletni vročini priporočamo višino petih centimetrov.

Izjema je trata v senčni legi, ki naj bo nekoliko višja. Dolžina travnih bilk naj bo vse leto od pet do šest centimetrov, tako da ima trata dovolj listov za sprejemanje sončnih žarkov. Tudi pri zalivanju poskrbite, da prejme trata dovolj vode. Velikokrat ji živa meja, grmičevje in drevesa v neposredni bližini odvzemajo potrebne vire.

Preveč intenzivna košnja na štiri centimetre v enem koraku običajno ni priporočljiva. Če se po dolgem dopustu lotite košnje, je ne smete takoj pokositi na želeno višino, saj ji lahko to škoduje. Priporočamo, da visoko travo pokosite v več korakih, pri tem pa nikoli ne odrežite več kot ene tretjine višine. S tem sledite naravni rasti trave in ne poškodujete rastne zasnove, ki je nekje na sredini travne bilke.

Košnja mlade trate

Ko zasadite novo travo, si seveda želite čim prej uživati v bujni zeleni preprogi. Pa vendar je potrebnega nekaj potrpljenja: med kaljenjem potrebujejo travne bilke predvsem primerno zalivanje in mir. Mlado trato lahko prvič kosite šele, ko doseže višino od osem do deset centimetrov. Tako se bo primerno zgostila in poskrbela za zdravo rast. Pri tem jo je treba pokositi na višino od pet do šest centimetrov, kar je nekoliko več kot pri starejši trati. Kosite izključno z ostrimi noži – otopeli namreč travne bilke pogosto izruvajo.

Košnja mokre trate

Košnjo mokre trave vam odsvetujemo, kosilnica pa vam bo več kot hvaležna. Mokra trava se namreč lepi na dele kosilnice in hitreje otopi nože. Če morate nujno kositi mokro trato, upoštevajte naslednje:

- Pred košnjo ne stopajte po mokri trati. Taka se namreč le počasi dviguje, zato je noži kosilnice ne bodo zajeli.

- Ne izvajajte mulčenja. Težki ostanki pokošene mokre trave namreč obležijo na tleh, kjer trato dušijo. Uporabite košaro za travo.

- Košaro za travo izpraznite, ko bo do polovice polna. S tem boste hkrati zmanjšali težo kosilnice, ki pritiska ob trato.

- Poskrbite za ostre nože! Če je za vas košnja suhe trate naporna, potem sploh ne poskusite s košnjo mokre trate. Noži bodo dodatno otopeli in travne bilke bodo še slabše odrezane. Po košnji mokre trate morate nože ponovno naostriti.

- Upoštevajte višino košnje. Ta naj bo višja kot običajno (šest centimetrov) in čez nekaj časa raje pokosite še enkrat, ko bo trata posušena.

Košnja po gnojenju

Trata mora po gnojenju počivati, da v miru posrka hranilne snovi. Če leži granulat še vedno na trati, košnjo prestavite. Najbolje je, če kosite od dva do tri dni pred gnojenjem, tako tla hitro prevzamejo hranilne snovi. Namesto gnojenja se lahko z ustrezno napravo odločite za mulčenje. ​To je sicer pojem iz ekološkega vrtnarjenja in pomeni vračanje organskega materiala, denimo listja ali ostankov pokošene trave, nazaj v tla, da jih zaščitimo in preskrbimo s hranilnimi snovmi. O mulčenju torej govorimo, če na drobno narezane rastline odvržemo na vrhnjo plast tal. To metodo se lahko uporablja na skoraj vsakem vrtu, priložnostnim kmetovalcem pa pomaga prihraniti čas in denar.

Zaradi mulčenja ostanejo tla vlažna in osenčena, zato lahko zemlja bolje zadrži vodo, tla ostanejo rahla in se ne izsušijo tako hitro. Poleg tega se tla tako zaščitijo pred močnim dežjem in nizkimi temperaturami, kar pozitivno vpliva na rast rastlin. Deževniki in drugi talni organizmi te materiale predelajo v koristno in naravno gnojilo, ki trati in zelenjavnim gredam povrne pomembne hranilne snovi.

Brušenje in menjava nožev

Kosilnica je vaš glavni pomočnik na vrtu, ki bo zagotovil brezhiben videz vaše trate. Nad njeno pravilno uporabo bo navdušena tudi vaša trata. Pri tem so izjemnega pomena ostri noži, ki poskrbijo za čist rez in enakomerno dolžino travnih bilk. Za optimalno košnjo priporočamo, da nože naostrite po 20 do 25 delovnih urah. Poleg tega nože naostrite pred vsako sezono ali ob njenem koncu. To delo lahko prepustite kateremu od naših pooblaščenih trgovcev in serviserjev STIHL. Če spomladi pred prvo košnjo opazite, da ima nož za košnjo razpoke ali zareze, ga takoj zamenjajte. Sicer pa je priporočljivo, da ga snamete in ga naostrite. Lahko ga tudi odnesete k strokovnjaku, ki ga bo naostril in še uravnotežil. Pri tem seveda poskrbite za varnost: preden preverite nože, preverite, da je kosilnica zagotovo izklopljena in da se ne more zagnati. Pri akumulatorskih kosilnicah iztaknite baterijo, pri bencinskih napravah odklopite vtič za svečko, pri električnih kosilnicah pa poskrbite, da vtič kabla ni vtaknjen v vtičnico.

Tehnika košnje

Najprej pokosite robove trate, pri tem si lahko pomagate z motorno koso ali akumulatorskimi škarjami. Nato se s kosilnico lotite osrednje površine trate. Pri tem ostanke trave, ki so nastali pri košnji robov, pokosite in zberite v košaro za travo. Med košnjo pazite, da hodite samo tam, kjer ste trato že pokosili. Če boste travo pohodili, se ta ne bo dovolj hitro dvignila in je nož ne bo pokosil. V tem primeru trata ne bo enakomerno pokošena.​ Da bi dosegli enakomerno pokošeno trato brez vidnih pasov, vedno kosite v ravnih progah. Pri tem poskrbite, da se pri vsaki naslednji progi kosilnica premika tako, da kolesi na eni strani peljeta po pokošenem pasu. Na neravnem terenu je košnja običajno bolj naporna. Zato vam priporočamo, da na strmini ne kosite v smeri gor-dol, temveč levo-desno. V takšnem položaju je delo s kosilnico lažje, delali boste lepše in enakomernejše proge. Ta način je tudi bolj varen, saj se v primeru padca zmanjša verjetnost, da bi vas kosilnica povozila.