Dallas izenačil serijo proti Phoenixu na 2:2

Košarkarji Dallas Mavericks so dobili četrto tekmo polfinala zahoda lige NBA proti Phoenix Suns s 111:101 in izenačili serijo na štiri zmage na 2:2. Luka Dončić je zbral 26 točk, 11 podaj in 7 skokov.