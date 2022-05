V seštevku SP je Verstappen po tretji zmagi na peti dirki sezone znižal zaostanke na 19 točk za Leclercom, ki je dobil preostali dirki tega leta. Na 5,4 km dolgem dirkališču, ki so ga prireditelji zgradili okrog stadiona Hard Rock, kjer domuje NFL-ekipa Miami Dolphins, je karavana formule 1 tekmovala prvič.

Branilec naslova prvaka, Verstappen, je dirko začel za Leclercom in Sainzom s tretjega položaja. Španca je prehitel že takoj na začetku. Ko je v devetem od 57 krogov prišel še pred Leclerca, je bilo videti, da bo Nizozemec zabeležil gladko zmago, saj je pridno nabiral prednost.

Kasneje je na progo prišel varnostni avto, zadela sta se dirkalnika Francoza Pierra Gaslyja in Španca Fernanda Alonsa, in za Leclerca se je prižgal žarek upanja. Tega je tudi delno unovčil ter krepko skrčil osem sekund zaostanka na vsega sekundo. To pa je bilo tudi vse, Nizozemec je ostal spredaj tudi zadnjih deset krogov vse do zadnjega zamaha ciljne zastavice.

Tudi Sainz je ostal tretji, sledil je Sergio Perez v drugem Red Bullu, nato pa člana ekipe Mercedesa George Russell in Lewis Hamilton.

Naslednja dirka SP bo 22. maja, ko je na programu VN Španije.