Po sobotni zmagi Litve nad Romunijo so se na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu divizije 1 (skupina A) tudi madžarski hokejisti, čeprav so bili tako kot slovenski prosti, prav tako uvrstili v elitno divizijo. Svoje napredovanje med najboljše hokejske reprezentance na svetu so v nedeljo proslavili z zmago proti Romuniji (4:2), in to pred številnimi svojimi navijači, ki so se glavnemu mestu Slovenije za gostoljubje zahvalili z napisom »Hvala, Ljubljana«. Dejansko so prav madžarski navijači dali poseben čar letošnjemu svetovnemu prvenstvu, tako s svojo številnostjo kot glasnostjo, z njihovim obiskom pa so bili zadovoljni tudi ljubljanski gostinci.

Stroški 20 milijonov evrov

Že vse od četrtka se je v dvorani Tivoli veliko govorilo o skupini kandidaturi Slovenije in Madžarske za organizacijo svetovnega prvenstva (SP) elitne skupine, ki bi prihodnje leto moralo biti v Sankt Peterburgu. Zaradi vojne v Ukrajini je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) Rusijo in Belorusijo izključila iz letošnje elitne skupine, prav tako je rojstnemu mestu Vladimirja Putina odvzela organizacijo. »Takrat smo na Hokejski zvezi Slovenije prišli na idejo, da bi se lahko na hitro organizirali in skupaj z Madžari prevzeli organizacijo. Ena predtekmovalna skupina bi tekmovala v Ljubljani, v dvorani Stožice, kjer bi bili še dve četrtfinalni tekmi, druga skupina ter preostali dve četrtfinalni tekmi, polfinalni in finalna, pa bi bili v Budimpešti, kjer imajo precej večjo dvorano,« je na na hitro sklicani novinarski konferenci pred tekmo slovenske reprezentance z Južno Korejo uradno kandidaturo za organizacijo SP elitne skupine leta 2023 potrdil Matjaž Rakovec, predsednik HZS.

»Odločevalci imajo zdaj možnost, da tudi manjše države dobijo priložnost gostiti elitne hokejske tekme. Blizu smo geografsko in z organizacijskim delom, blizu pa je tudi veliko reprezentanc elitne skupine,« je Rakovca dopolnil Gyorgy Such, predsednik Madžarske hokejske zveze. Običajno se prireditelji na SP pripravljajo dve ali tri leta, slovenska in madžarska zveza imata na voljo le eno leto. Njuni protikandidatki sta, prav tako s skupno kandidaturo, Finska in Latvija, se pravi državi, kjer bo prvenstvo potekalo letos oziroma je potekalo lani. Kandidaturo je pisno potrdil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Stroški organizacije bi znašali okoli 20 milijonov evrov. Delili bi si ga z madžarsko zvezo, prav tako dobiček.

Litovec, Madžar in Slovenec

Kar nekako v senci vložene kandidature je minila zadnja tekma slovenskih hokejistov na letošnjem svetovnem prvenstvu proti Južni Koreji. Tudi tribune niso bile tako polne, kot so bile v petek proti Madžarski, vendar so za dobro vzdušje poskrbeli izbranci Matjaža Kopitarja, ki so resno vstopili v tekmo. Do konca uvodne tretjine so risi proti vratom 36-letnega Kanadčana Matta Daltona, ki od leta 2016 brani južnokorejska vrata, sprožili 18 strelov, dva sta zadela v polno. Borbeni Južni Korejci so bili za svojo igro v zadnji tretjini nagrajeni s častnim zadetkom Jong Min Leeja, kar pa ni skalilo zasluženega slavja slovenske reprezentance.

»Kljub temu da smo bili že pred nocojšnjo tekmo prvi, smo želeli turnir končati z zmago, tudi zaradi odličnih navijačev, ki so nas spodbujali vse prvenstvo. Z vrnitvijo v elitno skupino smo cilj izpolnili, vsi pa si želimo, da bi v njej ostali,« je po tekmi dejal najboljši igralec tekme Rok Tičar. Za najboljšega vratarja prvenstva je bil izbran Litovec Mantas Armalis, najboljši branilec je bil Madžar Nandor Fejes, najboljši igralec pa Žiga Jeglič iz slovenskega prvega napada.

Slovenija – Južna Koreja 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Dvorana Tivoli, Dvorana Tivoli, gledalcev 3500, sodniki: Sternat (Avstrija), Wilk (ZDA, glavna), Monnaie (Belgija), Nothegger (Avstrija). Strelci: 1:0 Robar (Tičar, Maver, 6.), 2:0 Sabolič (Tičar, Kuralt, 12.), 3:0 Sabolič (Tičar, Kuralt, 36.), 4:0 Tičar (51.), 4:1 J. M. Lee (Song, C. M. Lee, 56.). Slovenija: Pintarič, Krošelj; Magovac, Štebih, Pretnar, Jeglič, Podlipnik, Gregorc, Ograjenšek, Pance, Koblar, Tičar, Urbas, Crnović, Maver, Robar, Sabolič, Čimžar, Zajc, Verlič, Kuralt, Tomaževič. selektor: Matjaž Kopitar. Južna Koreja: Dalton, Chun, D. K. Lee, Yoo, Y. S. Kang, S. Kim, Ahn, Oh, Kim, W. J. Kim, Park, K. Kim, C. M. Lee, Song, M. Lee, H. Kim, Jeon, Shin, Nam, M. Kang, J. M. Lee, J. H. Lee, H. Kang,selektor: Chang Young Lee.. Kazenske minute: Slovenija 6, Madžarska 12.