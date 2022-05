Prav lahko se zgodi, da bo slovenski prvak v nogometu še tretje leto zapored moštvo, ki na začetku sezone ni sodilo med favorite. Potem ko so leta 2020 domačo sceno pokorili Celjani, lani pa je bila najboljša Mura, je dva kroga pred koncem v najboljšem položaju Koper, ki je odvisen od samega sebe. Ali prevedeno: če bodo premagali še Radomlje (doma) in Bravo (v gosteh), bodo po letu 2010 še drugič prvaki. A svojo računico imajo tudi pri najbližjem zasledovalcu Mariboru, ki zaostaja vsega dve točki.

Do gola tudi s pomočjo VAR

Koprčani so pomemben korak proti prvemu mestu naredili proti Taboru. Resda tekma ni bila spektakularna, gledalci pa so videli zgolj en gol v mreži Sežančanov, a kar šteje, so nove tri točke. V 68. minuti je namreč v polno zadel Lamin Colley, ki se je, kot je pokazal VAR, za las izognil prepovedanemu položaju in rutinirano premagal Jana Koprivca. To je bil njegov deseti gol v sezoni, ki je razveselil tudi trenerja Zorana Zeljkovića. »Čuti se napetost. Ni lahko igrati, ko veš, da moraš zmagati. Bili smo strpni, čakali na svoje priložnosti in eno izkoristili. Naša zmaga je zaslužena. V igri je še šest točk, upamo, da se bo celotna zgodba odvila v naš prid,« je dejal Zoran Zeljković, ki tokrat v moštvu ni imel kaznovanega Luke Šušnjare. Precej manj zadovoljen je bil strateg Tabora Dušan Kosić, ki bo status prvoligaša kot devetouvrščena ekipa skušal ohraniti z dodatnima tekmama z drugouvrščeno ekipo druge lige, Triglavom iz Kranja. »V drugem polčasu nismo zdržali pritiska Kopra. Fantom za borbenost nimam kaj očitati. Dogajajo se nam malenkosti, ki nam ne gredo na roko. Tudi z igralcem manj smo se trudili, močno smo si želeli točke. Moramo manj govoriti in več delati. Danes nam je zmanjkal tudi kanček sreče,« je bil nezadovoljen Dušan Kosić, ki je izenačenje lovil z igralcem manj, potem ko je v 71. minuti Denis Kouao dobil svoj drugi rumeni karton in moral iz igre.

Mariborčani pritisku niso bili kos

Maribor je v Spodnji Šiški v Ljubljani lovil novo zmago, s katero bi spet skočil na vrh lestvice in imel vse v svojih rokah, kar zadeva boj za prvaka s Koprom. Toda v prvem polčasu so Štajerci, ki so pogrešali Marcosa Tavaresa ter kaznovane Roka Kronavetra, Jana Repasa in Martina Milca, pokazali slabo predstavo, kar so Ljubljančani unovčili za hitro vodstvo z 2:0. V končnici tekme so gostje skušali rešiti, kar se je rešiti dalo, a so bili premalo konkretni. »Spet smo bili podobni sami sebi, kar me najbolj veseli. Rezultatsko smo seveda zadovoljni, ampak tisto, kar smo prejšnji teden pogrešali znotraj našega koncepta, smo tokrat izvajali perfektno. Po vodstvu z 2:0 smo imeli nekaj lepih priložnosti, a jih žal nismo izkoristili. Vseh 90 minut smo odigrali z izjemno energijo in intenzivnostjo,« je bil dobro razpoložen trener Brava Dejan Grabić, pred katerim je že v sredo velik izziv, saj se bo s Koprom pomeril v zanje zgodovinskem prvem finalu slovenskega pokala. Poraz v nepravem trenutku je bil hud udarec tudi za trenerja Maribora Radovana Karanovića, ki pa ni iskal olajševalnih okoliščin. »V takšni tekmi bi potrebovali večjo mero bojevitosti, za prikazano ni opravičila. Bravo nas ni presenetil, pričakovali smo njihovo podobno igro, a se nismo ustrezno odzvali. Skušam na nek način razumeti fante, saj je bila to po dolgem času ena naših slabših predstav. Ob pritisku boja za naslov je tudi pomembnost tekme naredila svoje, prvič smo bili v spomladanskem delu v situaciji, ko smo morali loviti prvo mesto. Poskušali smo, a se nam ni izšlo. Lahko rečem, da je poraz moja krivda, zato odgovornost prevzamem nase,« se je Radovan Karanović posul s pepelom. O sojenju, predvsem o dveh enajstmetrovkah Kopra, pa je dodal: »Tega nima smisla komentirati. Vedno je drugačna razlaga situacij. V obeh primerih se je žoga odbila od noge v telo in potem v roko, ne vem, kaj reči. Se je pa težko vrniti, pa še igra se je zaustavljala.« Trener Maribora je prejel tudi karton, tako da domače tekme proti Aluminiju ne bo vodil, nato pa ga čaka še zaključno gostovanje v Murski Soboti. »Želim si le, da se stvari zgodijo na igrišču in je prvak odločen zasluženo in korektno,« je še dodal.