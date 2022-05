Bo na čelu Filipinov prihodnjih šest let sin nekdanjega voditelja koruptnega režima ali pa bo to aktualna podpredsednica? O tem bodo danes odločali prebivalci 110-milijonske države, ki bodo na splošnih volitvah izbirali tudi podpredsednika države, parlament ter regionalne in lokalne oblasti.

Največ pozornosti bo usmerjene v volitve predsednika države, ki je na Filipinih tudi predsednik vlade in ima široka pooblastila. S tega položaja se poslavlja predsednik Rodrigo Duterte, čigar sporne politike, ki so peljale v zunajsodne poboje v boju proti drogam, so postale razvpite tudi po svetu. Duterte ne sme več kandidirati, ker ustava število mandatov omejuje na enega.

Ponovitev tekme iz leta 2016

Predsedniška tekma je letos v dobršni meri ponovitev podpredsedniške iz leta 2016, saj sta glavna kandidata ista. Eden je 64-letni Ferdinand Marcos mlajši, ki ga kličejo Bongbong. Je sin nekdanjega diktatorja Ferdinanda Marcosa in njegove soproge Imelde, razvpite po lastništvu 3000 parov čevljev. Oba so po dveh desetletjih diktatorskega in koruptnega vodenja in nakradenih milijardah sredi 80. let zrušili in izgnali. Druga glavna predsedniška kandidatka je aktualna podpredsednica, 57-letna Leni Robredo, katere osrednji politični program je boj proti revščini.

Leta 2016 je bila v podpredsedniški tekmi boljša Robredova, ki je Marcosa premagala za le 0,34 odstotne točke. V tokratni predsedniški bo očitno drugače. Volitve potekajo po enokrožnem sistemu – zmaga, kdor dobi največ glasov – in očitno bo vodenje tretje najštevilčnejše katoliške države na svetu po Braziliji in Mehiki prevzel Marcos, saj mu ankete napovedujejo več kot polovico glasov, Robredovi pa 22 odstotkov. Drugim kandidatom, med katerimi sta župan Manile in nekdanji boksarski zvezdnik, napovedujejo manj kot deset odstotkov. Marcos je v kampanji izpostavljal potrebo po enotnosti, njegov status favorita povezujejo tudi s spretno in zavajajočo uporabo družbenih omrežij. Kritiki pa trdijo, da bi s predsedniškega položaja zaviral poskuse države, da povrne izginule milijarde, ki naj bi jih skrivala njegova družina, o čemer še poteka več deset sodnih procesov.

Dutertova hči za podpredsednico

Odhajajoči predsednik Duterte ni uradno podprl nikogar. Vendar se v državi, kjer so imena pomembnejša od strank, njegovi privrženci razumljivo bolj nagibajo k Marcosu, saj je njegova podpredsedniška kandidatka Dutertova hči Sara. Ankete ji napovedujejo gladko zmago. Podpredsednik nima posebnih pooblastil, avtomatično pa postane vodja države, če predsednik ne more več opravljati funkcije.

Zunanja politika v kampanji ni bila preveč prisotna. Še največje vprašanje so odnosi s Kitajsko. Marcos je naklonjen bolj spravljivim tonom do Pekinga, Robredova pa odločneje zagovarja spoštovanje odločbe stalnega arbitražnega sodišča iz leta 2016, ki je zavrnilo kitajsko tolmačenje meje v Južnokitajskem morju. Peking odločbe ne priznava.