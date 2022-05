Ko bodo danes v Rusiji tudi z vojaško parado v Moskvi zaznamovali dan zmage nad nacistično Nemčijo, bo pozornost usmerjena tudi v to, kaj bo predsednik Vladimir Putin ob tem povedal o tretji državi, Ukrajini. Ugibanj o sporočilih njegovega govora je bilo veliko, nekateri celo menijo, da bo Ukrajini napovedal vojno in državljanom rekel, da je to zdaj nujno, ker da ZDA uporabljajo Ukrajince za vojno proti Rusiji. A če bi vojni napovedi pričakovano sledila množična mobilizacija, bi Kremelj priznal težave in Rusi ne bi več tako kot doslej podpirali boja proti »ukrajinskim nacistom«. Putin je po navedbah Kremlja sicer včeraj že poslal sporočilo voditeljem separatističnih regij Lugansk in Doneck ter med drugim zapisal: »Zmaga bo naša.«

Vsekakor pa bi se že tako strašna vojna lahko še zaostrila. Ugledni francoski komentator Jean Dominique Merchet je za televizijo France 5 dejal: »Temeljni problem je, da Ukrajina lahko s pomočjo orožja z Zahoda zmaga v tej vojni, Rusija pa ne sme izgubiti te vojne, ne more sprejeti poraza. Iz tega protislovja, ki vodi v še hujšo katastrofo, pa ni izhoda. Rusija ne more dopustiti, da bi izgubila Krim in ves Donbas. Iz tega je treba razumeti nevarnost, da bi Rusija uporabila jedrsko orožje. To se sicer zdi nemogoče, kot se je zdelo nemogoče, da bo Rusija napadla Ukrajino.« Pascal Boniface, strokovnjak za geopolitiko, pa se je na France 5 takole odzval na te besede: »Rusko ozemlje ni ogroženo, torej ni razloga, da bi Kremelj uporabil jedrsko orožje. Le grozi z njim, da bi prestrašil zahodno Evropo. In tudi zahodne sile imajo jedrsko orožje.«

Navedbe o poboju civilistov v šoli

Ruska ofenziva v vzhodnem delu Ukrajine, kjer je zdaj razporejenih med 80 in 90 odstotkov v vojni sodelujočih ruskih vojakov, pa se nadaljuje. V tistem delu Luganska, ki je v rokah Ukrajincev, so po navedbah ukrajinske strani ruska letala v vasi Bilogorivka, deset kilometrov od frontne črte, bombardirala šolo, v kateri je bilo 90 ljudi. Po prvih ocenah so se bali, da je žrtev šestdeset. Fotografije z družbenih omrežij so kazale povsem porušeno poslopje.

Rusi so konec tedna v Lugansku napredovali zlasti na območju mesta Severodoneck, ki je imelo pred vojno 100.000 prebivalcev, zdaj pa je v njem le nekaj tisoč starejših ljudi. Ukrajinska stran je potrdila, da so v bližini ruske sile po dveh mesecih bojev zavzele zdaj povsem porušeno mestece Popasna. Po pisanju Frankfurter Allgemeine Zeitunga Rusi obvladujejo že 90 odstotkov Luganska, torej so v tej regiji Ukrajinci v zadnjem tednu izgubili precej ozemlja. Bili pa naj bi uspešni v protiofenzivi na območju Harkiva, kjer je ruska vojska, kot trdijo v Kijevu, razstrelila tri mostove, da bi ustavila prodor ukrajinskih vojakov.

Dan pred dnevom zmage pa ruski vojski še ni uspelo povsem osvojiti Mariupolja. Ukrajinski branilci so se še upirali v labirintu podzemnih rovov in hodnikov pod veliko jeklarno Azovstal, od koder pa so do sobote uspeli evakuirati še preostalih 200 civilistov, otrok, žensk in starejših.