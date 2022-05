Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na derbiju 24. kroga lige NLB v domači dvorani premagali velenjsko Gorenje s 27:25 (14:14). Vodilna ekipa v prvenstvu je hitro pozabila na tesen poraz v prejšnjem krogu v Trebnjem, po izjemno pomembni zmagi se je tudi zelo približala 25. naslovu državnega prvaka, saj ima šest točk več od drugouvrščenega Trima, ki pa ima v dobrem še dve zaostali tekmi proti ormoškemu Jeruzalemu in Gorenju.

V prvem polčasu so Celjani trikrat povedli za dva gola (8:6, 10:8 in 13:11), polčas pa se je končal z neodločenim izidom 14:14. Neizprosen boj za vsak košček igrišča se je odvijal vse do 46. minute, ko so si izbranci domačega trenerja Alema Toskića prvič na dvoboju priigrali tri gole prednosti (22:19). V domačem moštvu sta bila najučinkovitejša Radojica Čepić s sedmimi in Tim Cokan s petimi goli, v velenjskem pa Tilen Sokolič s petimi in Domen Tajnik s štirimi zadetki.

»Ključ do zmage je bila obramba. Igrali smo drug za drugega. Napake se v takšnem boju pojavijo, saj je bil vložek res velik. Vsi smo dali vse od sebe. Soigralci so mi zaupali, zato sem dosegel več zadetkov in vesel sem, da jih nisem pustil na cedilu. Samo z ekipno igro lahko zmagamo,« se je veselil najboljši rokometaš na parketu Radojica Čepić. »Tekma je bila takšna, kot se za derbi spodobi: trda, močna, s pravimi prekrški. Morda smo naredili preveč tehničnih napak in zgrešili preveč strelov. Na derbiju se vsaka napaka kaznuje. Čez teden dni nas v pokalu Slovenije čaka nova tekma s Celjani. Videli bomo, kdo bo takrat boljši,« pa je dejal velenjski rokometaš Jernej Drobež. sta, šr