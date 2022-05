Poleg Janše je ta prizor takoj pokomentiral njegov najzvestejši vojak Matej Tonin in na twitterju zapisal: »Vsem, ki ne razumete tovrstne avantgardne umetnosti, sporočam: Niste sami! Razočarani, zaskrbljeni in žalostni zaradi zadnjih volitev, glave gor. Za vsakim dežjem posije sonce. Prišle bodo nove volitve in nove priložnosti za tiste, ki imamo radi Slovenijo. Računajte na nas!«

No, Tonin je tu pozabil, da prizor z zastavo iz Hlapcev v celoti spominja na »uprizoritev«, ki jo je 27. aprila 2019 izvedla neka aktivistka desnosredinskih strank na Jelšanah, ko je protestirala proti slovenski migrantski politiki. Takrat se prav nihče z desne ni odzval, da je tako tolčenje z zastavo po tleh nesprejemljivo.

Za take »toninizme« je pred časom na twitterju skrbela neka Dragica, ki se je vedno prikupno zmedla, ko ni vedela, ali je tisto, kar »njeni« na desnici počnejo, pravilno. Kadar ni vedela, kje je, in je kritizirala početje »svojih«, so jo podporniki opozorili: »Dragica, to so naši!« Tako da pri prizoru iz Hlapcev, ki kopira prizor desničarjev iz Jelšan, lahko rečemo Toninu: »Matej, pazi, to so vendar vaši!«