Kijev: Ukrajino sta z nastopom na podzemni železnici podprla Bono in Edge iz U2

Bono in The Edge, slavna člana še slavnejše irske glasbene skupine U2, sta v nedeljo nenapovedano nastopila na eni od postaj podzemne železnice v Kijevu, ki se zdaj zaradi napadov ruske vojske uporablja kot zaklonišče. Zaigrala sta uspešnice skupine, kot so Sunday Bloody Sunday, Desire in With or Without You, pa tudi klasiko Stand By Me. »Predsednik Volodimir Zelenski nas je povabil, da zaigramo v Kijevu in izkažemo našo solidarnost z Ukrajinci. To sva tudi naredila,« sta Bono in The Edge zapisala na twitterju. Z njima je na odru nastopil tudi Taras Topolja iz ukrajinske skupine Antitila (na fotografiji), oblečen v vojaško uniformo. cr