Volitve severnoirske skupščine so minuli teden prinesle zgodovinski, tektonski premik na političnem zemljevidu v tem delu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Zadnjih sto let, vse od razdelitve irskega otoka na Republiko Irsko in Severno Irsko, so v slednji vladale unionistične probritanske stranke. Zdaj pa je nacionalistična proirska stranka Sinn Fein zmagala z osvojenimi 29 odstotki glasov, kar je 1,1 odstotne točke več kot na prejšnjih volitvah leta 2017, in bo imela v 90-članski skupščini največ, 27 poslancev, kar je sicer enako kot doslej. Največja poraženka volitev je unionistična DUP, ki je dobila 21,3 odstotka glasov (6,7 odstotne točke manj) in izgubila tri sedeže. V novi skupščini jih bo imela 25.

Tudi druga največja unionistična stranka UNP se je z 11,2 odstotka glasov odrezala slabše kot na prejšnjih volitvah. Daleč najbolj pa se je dvignila podpora nesektaški sredinski Stranki zavezništva. Število njenih poslancev bo poskočilo z osem na 17. V novi skupščini bo igrala ključno vlogo, saj so tako nacionalistične kot unionistične stranke zbrale približno enako, 40 odstotkov glasov.

Zgodovinski rezultat

Unionistične stranke so se v regionalni skupščini, ki ji rečejo Stormont, sto let vedle, kot bi ta pripadala protestantski skupnosti. Poleg protestantizma tem strankam dajeta pečat fanatično ohranjevanje »britanske identitete« Severne Irske in obramba unije z Britanijo, zato jim rečejo tudi lojalistične stranke. Označuje jih tudi konservativna družbena in kulturna naravnanost, ki odvrača številne mlajše volilce iz protestantske skupnosti.

Proirsko stranko Sinn Fein označujejo kot nacionalistično in republikansko, ker je njen cilj združitev z Republiko Irsko. Zaradi vere velike večine njenih pripadnikov jo imajo tudi za stranko katolikov. Nekdaj je bila politično izobčena, ker je bila politično krilo novodobne Irske republikanske armade, ki so ji rekli začasna Ira. Njen cilj je bil končanje britanske vladavine in ustanovitev socialistične republike na celem irskem otoku. Nekateri voditelji Sinn Feina so bili prej poveljniki v (začasni) Iri, ki je bila najbolj razvpita od polvojaških skupin obeh verskih skupnosti, ki so 30 let sejale smrt, bombe, nasilje in strah med prebivalci Severne Irske. Umrlo je več kot 3500 ljudi, med njimi več kot polovica civilistov. Republikanske polvojaške skupine so bile krive za 60 odstotkov smrti, unionistične za 30, britanska vojska za deset odstotkov. Mir je leta 1998 prinesel velikonočni mirovni sporazum, ki je prinesel tudi delitev oblasti na Severnem Irskem med stranki DUP in Sinn Fein.

Novi »škotski« glavobol britanske vlade

Leta 2007 sta obe stranki pristali na delitev oblasti z drugimi strankami na podlagi izida volitev in na to, da zmagoviti stranki (in ne več avtomatično stranki DUP) pripada položaj ministrskega predsednika. Zato se zdaj ta nasmiha eni od vrste vodilnih žensk v Sinn Feinu, ki so preobrazile in posodobile stranko. To je Michelle O'Neill, ki je tudi poslanka irskega parlamenta. Vendar pa stranka DUP pravi, da ne bo privolila v ustanovitev nove vlade, če britanska vlada ne doseže črtanje severnoirskega protokola, ki je del brexitskega sporazuma z EU.

To pa ni edini veliki vir političnega glavobola za uradni London. Še večji je novi »škotski« glavobol, saj Sinn Fein po zmagi napoveduje, da je referendum o združitvi Severne Irske in Republike Irske samo vprašanje časa. Velika Britanija se v ne tako oddaljeni prihodnosti utegne soočiti z možnostjo pomanjšanja ne samo za Škotsko, ampak tudi za Severno Irsko.