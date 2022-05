Razkrivamo podjetja, do katerih DUTB prodaja terjatve v paketu

Takoj po volitvah je Družba za upravljanje terjatev bank začela prodajo dveh svežnjev terjatev. V prvem paketu, vrednem 403 milijone evrov, so terjatve do T-2, tovarne papirja Goričane … Drugi, 71-milijonski paket sestavljajo izključno tiste terjatve, ki so zavarovane z nepremičninami.