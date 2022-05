Nepreslišano: Nataša Prah, nekdanja veleposlanica Slovenije v Ukrajini

Od leta 2004, ko sem šla prvič v Ukrajino, do leta 2018 je ta postala druga država. Ob prihodu je obstajal še vzhodni, zatohel sovjetski duh, potem pa se je družba začela izjemno hitro modernizirati, odpirati. Prišla je mlada generacija in nove gospodarske panoge, eden najmočnejših gospodarskih sektorjev je postal IT-sektor, poleg metalurgije in kmetijstva. Država je bila prej zelo na obrobju, to se je kazalo gospodarsko, kulturno, sociološko, potem se je vpela v evropske trende in začela navezovati na evropske tendence, se zlivati z drugo Evropo. Kar je bilo vidno v vsakdanjem življenju in predvsem v komuniciranju z biznisom, ki je postal profesionalen, in institucijah. Porošenko je v ekipe na ministrstva pripeljal tako imenovane evrointegratorje, mlade, izobražene v tujini, jezikovno dobro podkovane, ki so začeli mukotrpen, a na koncu uspešen proces preobrazbe okorelih ustanov v nekaj takega, kar poznamo v Evropi. Izgrajevala se je tudi nacionalna identiteta. Opazovali smo grajenje in rojevanje nacije.