Demokratična stranka upokojencev v slovenskem parlamentu je menda unikum v Evropi. S to trditvijo bi se morali strinjati, da je to unikum, vendar v drugih državah v Evropi bistveno bolje in odgovorneje skrbijo za starejšo generacijo. Glede na stanje parlamentarne demokracije v Sloveniji, kjer vsak ceh ali interesna skupina skrbi zase, bi bilo prav, da tudi upokojenci po svojih predstavnikih v parlamentu skrbijo za koristi starejše generacije, za svoje interese. Demokratična stranka upokojencev je za volitve v DZ pripravila 88 kandidatov in zapolnila vse volilne okraje z željo, da upokojenci izvolijo svoje kandidate v parlament. 620.000 upokojencev v Sloveniji je takšna volilna sila, da bi lahko sami izvolili več kot 50 poslancev. Toda ne. Upokojenci gremo na volitve, volimo in izvolimo samo 0,6 odstotka volilnega telesa, kar je epska in nepopravljiva napaka za sedanje in tudi za prihodnje upokojence, ki bi želeli delovati v tej stranki.

Po 32 letih sodelovanja v vladah RS se je naša generacija upokojenstva odločila, da daje rdeči karton Demokratični stranki upokojencev Slovenije in jo umakne iz parlamenta in jo s tem »kaznuje« za pretekle napake. Mislim, da so s tem dejanjem upokojenci kaznovali sami sebe in da so v bistvu največji poraženci parlamentarnih volitev leta 2022 prav upokojenci sami. Na volitvah kaznovati odhajajoče poslance je sizifovo dejanje. Zdaj, na koncu, ko je že vse prepozno, nas vse vprašam: kdo bo zdaj zastopal upokojence v parlamentu? Postavljam še eno vprašanje: bi bilo za upokojence bogokletno in boleče dejanje obkrožiti na volilnem listku številko pred Demokratično stranko upokojencev Slovenije?

Emil Kumer, Ormož