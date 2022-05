V skupni izjavi so ZDA, Kanada, Francija, Velika Britanija, Italija, Nemčija in Japonska napovedale nadaljnjo podporo Ukrajini in obsodile dejanja Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Ogorčeni smo nad številčno izgubo človeških življenj, napadom na človekove pravice in uničenje, ki ga za seboj puščajo ruska dejanja v Ukrajini,« so zapisale države G7.

Iz Bele hiše so še sporočili, da so se vse države danes zavezale, da bodo omejile uvoz ruske nafte oz. to prepovedale.

ZDA so sicer podobno prepoved uvoza že uvedle. Obenem pa so v Bruslju danes veleposlaniki članic razpravljali o možnosti prepovedi uvoza nafte, a zaenkrat še niso sklenili dogovora. Vprašljive ostajajo izjeme glede prepovedi uvoza za Madžarsko, Češko, Slovaško in Bolgarijo.

Predstavnik ameriške vlade je ob tem napovedal še prepoved poslovnih storitev za podjetja ali posameznike v Rusiji, to vpliva predvsem na sektor računovodstva, upravljanja, svetovanja in marketinga.

ZDA nameravajo poleg tega uvesti sankcije proti trem največjim ruskim televizijam, ki jih posredno ali neposredno nadzoruje Kremelj, to so Prvi kanal, Rusija 1 in NTV. Z omenjenimi televizijami ni več dovoljeno sodelovanje na področju oglaševanja ali jim pošiljati ameriško tehniko. Washington pa bo okrepil tudi nadzor izvoza med drugim to vpliva na področje lesarstva in industrijskih motorjev. Uvedli pa so še sankcije proti menedžerjem bank Sberbank in Gazprombank.