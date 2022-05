#Reportaža Pot ob žici: Kljub slabi vremenski napovedi dobra udeležba pohodnikov okoli Ljubljane

Že 64. pohoda Pot ob žici, ki ga je prestolnica po dveh letih premora zaradi pandemije novega koronavirusa ponovno gostila, se ga je v treh dneh udeležilo skoraj 26.000 ljudi. Prireditev z močnim zgodovinskim ozadjem, ki so jo v četrtek tradicionalno odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev, so v soboto sklenile trojke tekačev in pohodniki, ki so se podali na pot okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.