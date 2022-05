Rudar, ki je ovekovečil svoje kamerate

Fotograf Aeksander Kavčnik po večini opazuje, občuduje in fotografira krajine, pa tudi ljudi: svoje rudarske tovariše v jami, pa tudi prijatelje in znance, ki jih vsak dan srečuje na ulicah Šoštanja, kjer živi. In 30 portretov, ki so tako nastali, je od petka na ogled na razstavi z naslovom O, lejga! sredi Trga svobode v Šoštanju.