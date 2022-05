Minuli teden so se hollywoodske zvezde udeležile največjega modnega večera v letu Met Gala, ki ga je že tradicionalno gostil newyorški Metropolitanski muzej umetnosti. Tokrat je največ pozornosti pritegnila zvezdnica lastnega resničnostnega šova Kim Kardashian, ki se je za glamurozni dogodek prelevila v filmsko legendo Marilyn Monroe, saj se je po rdeči preprogi sprehodila v obleki pokojne zvezdnice. Obleko, vredno pet milijonov dolarjev, je Marilyn nosila leta 1962, ko je predsedniku Johnu F. Kennedyju želela čestitala za rojstni dan.

Zaradi obleke shujšala sedem kilogramov

Letošnji Met Gala poudarja inkluzivnost v modi, zato so gosti blesteli v kreacijah, kakršne je hollywoodski glamur nosil v zadnjih letih 19. stoletja. Kodeks oblačenja se je tokrat glasil: pozlačeni glamur in bela kravata. Tema se je tako nanašala predvsem na »zlato dobo Marka Twaina«, ki je trajala med letoma 1870 do 1890 in predstavlja čas blaginje, industrializacije in vsestranske rasti. Modni večer je kot vedno odprla modna legenda Anna Wintour v kreaciji Chanel Virginie Viard, svoj elegantni videz je dopolnila s tiaro. In prav vse kaže, da je bil ta modni kos zaščitni znak letošnjega Met Gala. Hamish Bowles, eden od voditeljev večera, je nosil tiaro, oblikovano leta 1957 za Betsey Whitney s podpisom znamke Verdura. Tiaro so nazadnje nosili v Buckinghamski palači, in to istega leta, kot je bila ustvarjena.

Med najtežje pričakovanimi prihodi zvezdnikov je bil po treh letih, ko prireditve ni bilo zaradi epidemije, prihod Kim Kardashian. »Obleka je stara 60 let. Ko sem jo oblekla prvič, mi ni bila prav,« je pred kamerami, ki so dogodek spremljale v živo, povedala zvezdnica. V pogovoru je iskreno dodala, da je sprva jokala, a da o rezervnem načrtu ni želela niti slišati. »Bilo je to ali nič. Morala sem izgubiti sedem kilogramov, da sem lahko oblekla slavno obleko. Bilo je kot vloga. Odločena sem bila, da mi bo uspelo.« Dvakrat na dan se je potila v obleki za hujšanje, tekla po tekalni stezi, popolnoma opustila ogljikove hidrate ter jedla samo na sopari kuhano zelenjavo in piščanca. Po mesecu dni – kot je poudarila, ni stradala – ji je bila obleka prav. Obleko je za Monroejevo izdelal kostumograf Jean-Louis za 1440 dolarjev, pozneje pa so jo prodali za več kot milijon dolarjev kot del igralkine zapuščine leta 1999. Leta 2016 so jo na dražbi dražbene hiše Julien's ​ prodali za 4,8 milijona dolarjev Ripleyjevemu muzeju Believe It Or Not. Kardashianovi, ki ne skriva navdušenja nad dražbami, v lasti pa ima tudi več kosov JFK, je uspelo izkoristiti poznanstvo z lastnikom dražbene hiše Julien's in tako je tudi za ta poseben večer dobila obleko. Njen izbranec Pete Davidson je izbral elegantno Diorjevo obleko.

Kraljevska Blake Lively v Versacejevi kreaciji

Po spletnih odzivih sodeč lahko med letošnje favoritke spektakla v newyorškem Metropolitanskem muzeju zagotovo uvrstimo tudi 34-letno Blake Lively, sicer sovoditeljico večera, njeno razkošno toaleto z vlečko so zasnovali v ateljeju visoke mode Versace. Njena obleka Atelier Versace se je iz rožnate spremenila v modro, potem ko so ji trije gospodje na stopnicah muzeja pomagali odvezati pentljo vzdolž pasu in razkrili ledeno modro krilo z zlatimi poudarki in zapletenimi bleščečimi simboli. Tudi njene rožnate rokavice so se med osupljivo preobrazbo sredi stopnišča obarvale modro in zlato. Nekdanja zvezdnica Gossip Girl je neverjetno obleko združila s tiaro draguljarske hiše Lorraine Schwartz in diamantnimi uhani, vse skupaj pa se je popolno prilegalo njenim dolgim svetlim kodrom. V intervjuju z rdeče preproge je pojasnila, da navdih za obleko in nakit izhaja iz arhitekture in klasičnih stavb v New Yorku, natančneje arhitekture slovitega nebotičnika Empire State Building. Njen postavni in vedno šarmantni soprog Ryan Reynolds je za to priložnost izbral žametno obleko modne hiše Ralph Lauren.

Dogodka se je udeležila tudi manekenka Kaia Gerber, hči ikonične Cindy Crawford, blestela je v srebrni kreaciji hiše Alexander McQueen in presenetila s pričesko, ki so jo oblikovali bujni kodri. Met Gala je ponovno obiskala tudi Sarah Jessica Parker, ki niti tokrat ni razočarala. Poleg razkošne obleke je zvezdnica filma Seks v mestu poglede pritegnila s tančico in klobukom. Kot je v pogovoru na rdeči preprogi povedala Parkerjeva, se je z letošnjim videzom poklonila Elizabeth Hobbs Keckley, ki se je v zgodovino zapisala kot prva temnopolta modna oblikovalka v Beli hiši. V oči je padel tudi igralec Austin Butler, ki ga bomo kmalu videli v vlogi Elvisa Presleyja. Za to priložnost se je odločil prekršiti pravila, zato je namesto belega metuljčka oziroma kravate izbral črn svilen šal.