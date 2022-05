Ob omembi različnih stvari različni ljudje pomislijo na – različne stvari. Pa bodimo konkretni: ko slišimo besedo Titanik, večina pomisli na »nepotopljivo« ladjo, ki je pred 110 leti potonila na dno Atlantskega ocena, nekateri pa tudi na film, ki ob poudarjeni ljubezenski zgodbi prikazuje prvo in zadnjo plovbo tega čezoceanskega parnika. Nenazadnje to dokazuje iskanje te besede na spletu, ki navrže celo vrsto tekstov in fotografij iz filma in ne o »originalni« tragediji. Še »huje« pa je denimo z besedo gladiator. Ob njej najprej pomislimo na borca pri javnih igrah iz časa starih Rimljanov, a ko besedo vpišemo v Googlov iskalnik, je velika večina rezultatov vezanih na istoimenski film iz leta 2000, v katerem je gladiatorja uprizoril Russell Crow. Če verjamete ali ne, na angleškem googlu je prvih 13 zadetkov vezanih na film, štirinajsti po vrsti pa ne na gladiatorja na splošno, temveč na avtomobil z imenom gladiator. Jeep gladiator, ki smo ga imeli tudi sami pred kratkim na testu.

Nekaj je jasno že takoj na začetku – ime mu strašansko pristaja. Tako impozantnega štirikolesnika, natančneje poltovornjaka, na evropskih cestah zlepa ne boste srečali. Nenazadnje o tem pričata že podatka, da gre za kar 5,6 metra dolgega in skoraj poltretjo tono težkega velikana, da nikakor ne gre le za imidž in da je ta avto dejansko sposoben marsičesa, pa razkrijejo še nekateri drugi. Denimo da ga poganja 3-litrski šestvaljni dizelski motor s 194 kilovati (264 konji) moči, ki mu asistira 8-stopenjski samodejni menjalnik, da ima različne načine štirikolesnega pogona (v osnovi je pogon speljan na zadnji kolesni par), da je njegova oddaljenost od tal kar 25 centimetrov, da je zmožen peljati po vodi, globoki do kar 760 milimetrov ... V bistvu ga na težkih terenskih preizkušnjah omejuje samo njegova velikost, drugače spada med najbolj sposobna terenska vozila na trgu. Manj prijeten pa je med vožnjo po običajnih cestah.

Najprej spet zaradi velikosti, zaradi katere ga je v mestu manevrirati precej mučno, obenem pa je treba paziti pri ovinkih, saj z zadnjim delom hitro prevozite kakšen robnik. Med bolj dinamično vožnjo je medtem veliko nagibanja karoserije, je pa gladiator precej udoben pri stalni hitrosti na avtocesti, kjer bo tudi pri višjih hitrostih vselej odločno pospešil. Mimogrede: tudi z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro je, za svojo velikost in maso pa še posebej, izjemno odziven, saj za omenjeno potrebuje le 8,6 sekunde. Preglednost je medtem kljub visokemu sedenju ob sorazmerno majhnih steklenih površinah precej omejena, v potniški kabini pa ponuja sorazmerno veliko prostora za štiri potnike in pogojno tudi za pet.

Če je terensko torej izjemno sposoben (sami ga seveda niti slučajno nismo pritiskali k robu, smo se pa z njim vseeno zabavali), je drugače, ko beseda nanese na drugo stvar, ki jo pričakujemo pri tovrstnih vozilih. Kljub temu da je daljši od vseh, je njegov keson sorazmerno majhen (dobri poldrugi meter dolžine in slabi širine), od tal obenem oddaljen skoraj 90 centimetrov, za nameček pa je skromna tudi nosilnost tega vozila, ki znaša zgolj 613 kilogramov. Zgolj smo zapisali zato, ker se domala vsi drugi spogledujejo ali pa dejansko ponujajo okroglo tono ali več nosilnosti! Malce pa je ob tem razočarala tudi poraba tega avtomobila, saj nam je nikakor ni uspelo spraviti pod 12 litrov dizelskega goriva na 100 kilometrov. Kar je veliko tudi v luči pogleda na tovarniško izmerjeno po ciklu WLTP, ki znaša 9,4 litra – odkar je v uporabi omenjeni cikel, tako visoke razlike med številkama na papirju in v praksi še niti približno nismo zabeležili.

Tako kot je gladiator velik, je »velika« tudi njegova cena, saj tudi vsi možni popusti njegovih osnovnih 74.726 evrov zbijejo na še vedno zajetnih 68.990. Katerih olajševalna okoliščina pa je vsaj to, da je gladiator izjemno dobro opremljen, saj ponuja vse možne varnostne in udobnostne pripomočke; na voljo je namreč zgolj s stopnjo opreme overland, prav tako pa tudi zgolj z omenjenim motorjem. In nenazadnje: jasno je, da tisti, ki tak avto potrebujejo, nad njim ne bodo razočarani, tisti, ki ga ne, pa bodo z njim izstopali kot le z malokaterim drugim.