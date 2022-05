Kopiranja modrih misli z nenavajanjem avtorstva smo sicer vajeni tudi iz slovenskega političnega prostora. Jasno, ne Grunfovih, temveč globljih. Se pa omenjene Kleinove, ki jo je kasneje precej bolj torej proslavil Gandi, v teh dneh zagotovo pogosto spomnijo pri romunski znamki avtomobilov Dacii. Pri tej so v zadnjih 20 letih, odkar so pod okriljem Renaulta, prehodili približno takšno pot, kot je opisana. Konec prejšnjega meseca pa dosegli mejnik skupno 10 milijonov izdelanih avtomobilov. Pri čemer ta številka resda velja, če upoštevamo vse Daciine avtomobile od ustanovitve znamke daljnega leta 1958, a je večina teh nastala v tem tisočletju. Dacio so torej ignorirali, se ji smejali, a ta se je borila (in drugi z njo) ter postala zgodba o uspehu. In, skratka, zmagala.

Pri tem je bil ključnega pomena zagotovo uspeh na »resnih«, velikih in finačno močnih avtomobilskih trgih, za katere so bili številni prepričani, da na njih Dacie ne bodo nikdar sprejeli in na katerih se v zadnjih letih ta romunska znamka predvsem pri prodaji fizičnim kupcem domala povsod uvršča k vrhu. Ne da bi jo s tem kakor koli podcenjevali, a njeni proizvodi so idealni za kupce, ki jim avtomobil služi predvsem za osnovni prevoz od točke A do točke B in jim ne predstavlja statusnega simbola ter niso kakor koli drugače čustveno navezani na pločevino. Osnovno poslanstvo pa dacie opravljajo zelo dobro in predvsem za zelo ugodno ceno, ker so na cestah že dovolj dolgo, pa se je potrdilo tudi, da vse to očitno tudi dovolj dolgo časa brez kakšnih večjih težav. Kar bi vse skupaj znalo v teh časih postati še pomembnejši adut.

Edina težava, ki se riše na obzorju, so v zadnjem času le nekatere slabe ocene na testnih trčenjih euroNCAP, kar zgolj ob pogledu na končno oceno zares zbuja skrbi. A če bi Dacia, ki ni nikdar skrivala (oziroma je to celo poudarjala), da je nizkocenovni ponudnik, začela vgrajevati vse napredne sisteme (na drugih področjih so varnostne ocene namreč dobre in bi ji še pred nekaj leti prinesle precej višjo končno oceno), bi iz rok izpustila prav glavnega aduta.