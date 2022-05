Avtobusi bodo opremljeni s ploskim modulom druge generacije TFCM2-F-60, ki proizvaja 60 kW moči in ga je mogoče enostavno vgraditi v streho avtobusa, poleg baterije in rezervoarjev za vodik. Doseg avtobusa v mestnem prometu bo 400 kilometrov v enojni različici in 350 v podaljšani pregibni različici. Kombinacija baterije in gorivnih celic služi tudi kot podaljševalnik dosega, kar na izjemno učinkovit način odpravlja potrebo po vmesnem polnjenju na poti. »Ponosni smo na sodelovanje z Daimler Buses, hkrati pa nas izjemno veseli, da se naše prodajne dejavnosti vodikovih pogonskih sklopov v Evropi še naprej širijo. Toyota je zavezana doseganju ogljične nevtralnosti in verjamemo, da je vodik eden ključnih temeljev brezogljične družbe prihodnosti,« je povedal Matt Harrison, prvi mož družbe Toyota Motor Europe.