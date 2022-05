»Odredba, ki omogoča zakonski ovir, po katerem si telekomunikacijski operaterji izmenjujejo podatke o uporabnikih zaradi ocene o njihovi plačilni sposobnosti, že obstaja,« je za Večernji list povedal Đuro Lubura, strokovnjak za telekomunikacije, ki je sodeloval v delovni skupni za pripravo zakona.

Vlada je po njegovih besedah v preteklosti sprejemala številne ukrepe pomoči državljanom, ki so zapadli v dolgove, največ pa se jih je nanašalo prav na telekomunikacijska podjetja.

»Posamezniki pogosto precenijo svoje plačilne sposobnosti ter kupijo drage naprave in naročniške pakete, ki jih kasneje ne morejo poravnati. Ko zapadejo v težave pri enem operaterju, to ponovijo pri drugem in samo poglobijo problem,« je dodal Lubura, ki je pred kratkim postal tudi posebni svetovalec ministra za morje, promet in infrastrukturo Olega Butkovića za področje telekomunikacij in novih tehnologij.

»Ob sodelovanju strokovnjakov iz agencije za varovanje osebnih podatkov smo ustvarili model, po katerem bodo telekomunikacijska podjetja imela dostop do najnujnejših podatkov za oceno plačilne sposobnosti potencialnih strank,« je še pojasnil Lubura, ki pričakuje, da bodo s to spremembo zmanjšali število državljanov, ki zapadejo v finančne težave.