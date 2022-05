V okviru Rdečega križa in Rdečega polmeseca na svetu deluje 14,9 milijona prostovoljcev v 192 državah sveta, kar po besedah predsednice RKS Vesne Mikuž pomeni, da je prostovoljec Rdečega križa ali Rdečega polmeseca vsak 524. prebivalec našega planeta.

V RKS deluje okoli 10.000 prostovoljcev, ki po besedah Mikuževe predstavljajo zelo pomemben del njegovega delovanja. "Prostovoljci so tisti, ki organizacijo poženejo, da opravi poslanstvo, ki si ga je zadala. Brez njih neka takšna humanitarna organizacija, kot je Rdeči križ, ne more obstati," je dejala za STA.

Moto letošnjega svetovnega dneva Rdečega križa je Verjamemo v moč prijaznosti, s čimer želijo pokazati, "da lahko vsaka najmanjša prijaznost pozitivno spreminja svet". Moto tedna RKS pa je Skupaj smo neustavljivi. S tem želijo po besedah Mikuževe javnosti sporočiti, da vsaka, tudi najbogatejša družba, potrebuje prostovoljce in humanitarne organizacije, ki jih povezujejo.

V tednu Rdečega križa Slovenije bodo z dogodki po vsej Sloveniji ozaveščali o pomenu humanitarnosti in predstavljali dejavnosti RKS, pri čemer je podrobnejši izbor posameznih aktivnostih prepuščen samim območnim združenjem. Med drugim bodo vrednoti, kot sta humanitarnost in prostovoljstvo, predstavili učencem na več kot 300 osnovnih šolah. V tednu RKS bodo v skladu z zakonom od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ter vsake poštne pošiljke obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 evra. Zbrana sredstva bodo namenjena za humanitarno dejavnost RKS ter plačilo stroškov organizacije tedna Rdečega križa.