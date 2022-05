Carlos Alcaraz je po treh urah in 38 minutah zmagal s 6:7 (5), 7:5 in 7:6 (5). V finalu ga čaka zmagovalec dvoboja Stefanos Cicipas - Alexander Zverev, ki se bo začel danes pozno zvečer po ženskem finalu med Američanko Jessico Pegula in Ons Jabeur iz Tunizije.

Za Alcaraza je bila to sedemindvajseta zmaga v 2022. Letos je izgubil le tri dvoboje in osvojil tri turnirje - Rio de Janeiro, Miami in Barcelono. Lani je bil najboljši tudi v Umagu. V štirih finalih ATP ima stoodstotni izkupiček.