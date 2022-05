Madžarski uvod v italijansko kolesarsko pentljo je drugi dan postregel s kronometrom po središču Budimpešte, kjer so prireditelji poskrbeli za predstavitev vseh mestnih znamenitosti na čelu z gradom in parlamentom, ki so sicer poznane z razglednic madžarske metropole. Sama kratka razdalja je bila za tekmovalce zelo varljiva.

Po eni strani je bila razdalja prekratka za izrazite specialiste za kronometer, po drugi pa prav zaradi kratke razdalje tudi tehnično izjemno zahtevna. Kolesarji na tako kratki etapi niso imeli prav nobenega manevrskega prostora za popravljanje morebitnih manjših napak. Vse skupaj je začinil 1,2 km dolg vzpon v zaključku.

Najbolje se je na cesti znašel izkušeni Yates, zmagovalec Vuelte 2018, ki je imel v cilju tri sekunde prednosti pred van der Poelom, tretji pa je bil še eden od favoriziranih Nizozemcev Tom Dumoulin, zmagovalec Gira 2017, ki je zaostal pet sekund. Omenjena trojka kroji tudi vrh skupnega seštevka. Van der Poel ima 11 sekund prednosti pred Yatesom in 16 pred Dumoulinom. »Trdo smo delali na kolesu za kronometer, saj sem želel biti hiter. Malo bomo že proslavili, a to je le majhen delček Gira v primerjavi z vsemi gorskimi etapami, ki nas še čakajo,« je po zmagi povedal Anglež, ki doslej ni bil znan po dobri vožnji na čas. Bolj je slovel na Giru, kjer je leta 2018 vodil skoraj dva tedna, na koncu pa izgubil rožnato majico.

»Seveda sem si želel zmagati. Razlika med pokazanim za prvo in drugo mesto je zelo majhna, mar ne?« pa je povedal van der Poel. Med favoriti je bil Francoz Romain Bardet v kronometru 17., Kolumbijec Richard Carapaz pa 19. V nasprotju s pričakovanji sta močno zaostala kolumbijski voznik Astane Miguel Angel Lopez, ki je bil šele 59. in 42 sekund za Yatesom, ter Mikel Landa iz moštva Bahrain Victorious s 33 sekundami zaostanka na 30. mestu.

Slovenca sta hranila moči za naslednje izzive v ekipi Bahrain Victorius. Domen Novak je zaostal 1:02 minute in osvojil 108. mesto, Jan Tratnik je bil še tri sekunde počasnejši in 111.

Tridnevno gostovanje Gira d'Italia na Madžarskem se bo končalo v nedeljo z 201 km dolgo etapo od Kaposvarja do Balatonfüreda. Karavano nato čaka prost dan in selitev na Sicilijo in etape v okolici vulkana Etna. Kasneje pa se bo preselila na Apeninski polotok.